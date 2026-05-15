Havenfall is For Lovers komt naar de Nintendo Switch

Voltage Inc. brengt de laatste tijd oude Lovestruck-games naar de Nintendo Switch. Voor wie niet bekend is met Lovestruck, volgt eerst een korte uitleg. Lovestruck: Choose Your Romance was een mobiele app waarin verschillende otome-games beschikbaar waren. Toen de app stopte, stopte daarmee ook de toegang tot de games. Nu Voltage Inc. ervoor kiest om ze naar de Switch te brengen worden de games opnieuw beschikbaar. Nu is onthuld dat ook Havenfall is For Lovers opnieuw uitgebracht gaat worden. Op 21 mei 2026 zal de game op de Switch verschijnen.

Dit paranormale verhaal draait om een vrouwelijke hoofdpersoon die in het stadje Havenfall woont. Op een dag raakt haar zus vermist. Tijdens haar zoektocht komt ze allerlei monsterlijke personen tegen. Ze vermoedt dat zij haar zus hebben ontvoerd, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Ze moet juist met ze samenwerken om haar zus terug te krijgen. Maar wat ze nooit had kunnen vermoeden is dat ze voor de monsterlijke personen zou vallen.

