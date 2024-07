Steam Prison -Beyond the Steam- krijgt releasedatum

Vanaf 28 november is deze 'sequel-like' fandisc verkijgbaar.

Otome Steam Prison kwam oorspronkelijk al zo’n acht jaar geleden uit in Japan, maar ontwikkelaar HuneX is het zeker niet vergeten! Na de wereldwijde Switch-release in 2021, staat er nu namelijk een fandisc gepland voor 28 november. Steam Prison -Beyond the Steam- wordt door de maker beschreven als een ‘sequel-like’ fandisc. De oorspronkelijke game ging over de gescheiden werelden The Heights en The Depths. Het hoofdpersonage komt van het utopische The Heights, en voelt vooral minachting voor de mensen in het industriële en desolate The Depths. Maar wanneer ze voor haar politiewerk samen met haar partner naar deze duistere uithoek moet, opent haar wereld. Geen idee wat een otome is? Ons overzichtsartikel helpt je verder!

-Beyond the Steam- bestaat uit twee verhalen. Het eerste verhaal, Cainabel Story, speelt zich twee jaar na de ‘Grand ending’ van Steam Prison af. Hierin reis je met een groep naar het land Cainabel. Wanneer je groep twee koningen ontmoet, splitsen jullie op. Hier krijg je een keuze: reis je verder met koning Jevite, Ulrik, Adage en Fin, of help je koning Jereme samen met Eltcreed, Ines en Yune? Niet alleen ontmoet je dus twee nieuwe personages, maar volgens de makers heb je zelfs de kans je met deze twee te verloven aan het einde. In A New Theory probeert iemand de MC een moord in de schoenen te schuiven en zul je opnieuw op avontuur moeten in The Depths. Naar welke LI-route kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de comments!