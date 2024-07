[Review] How to Sing to Open Your Heart Remastered – Ontluikende liefde

Ontdek hoe twee tegenpolen elkaar weten te vinden!

Ontwikkelaar ROSEVERTE is geen onbekende op de Nintendo Switch. Met de Story of Eroolia-reeks heeft ROSEVERTE een mooie serie aan visual novels. Op 27 juni 2024 verscheen het laatste deel in die serie. How to Sing to Open Your Heart Remastered is een romantische visual novel, oftewel een interactief boek. Of de game de moeite waard is om te lezen, lees je in onze review!

Story of Eroolia

Met de release van How to Sing to Open Your Heart Remastered is het derde deel van de Story of Eroolia-reeks beschikbaar op de Nintendo Switch. Eerder verschenen al How to Take Off Your Mask Remastered en How to Fool a Liar King Remastered in de serie. Op Nintendo’s hybride console zijn de eerste twee delen ook te koop in de eShop. Hoewel de games losstaand speelbaar zijn, is het aan te raden om ze op volgorde te lezen. Er wordt namelijk geen samenvatting of wat dan ook gegeven, zodat je makkelijk in het verhaal kan stappen. Om die reden raad ik aan om eerst de eerste twee delen te kopen als je dat nog niet hebt gedaan en vervolgens te spelen. Op die wijze kan je het beste van deze serie genieten.

Het verhaal in How to Sing to Open Your Heart Remastered draait om de hoofdpersoon Myana. Zij is een prinses en de leider van Laarz, het land van de luccretia’s. Luccretia’s zijn half kat en half mens. Wanneer ze op een dag naar Eroolia, het land van de mensen, gaat, ontdekt ze hoeveel spanningen er nog zijn tussen de luccretia’s en de mensen. Er mag dan wel een verdrag zijn zodat de band tussen beide soorten beter zou moeten worden, maar de spanningen overheersen. Tijdens een uitje in Eroolia loopt Myana daar zelf tegenaan. Haar kattenoren worden absoluut niet gewaardeerd. En dan is er ook nog Ludovic. Hij is anti-luccretia, maar o zo knap. Ondanks de strubbeling valt ze hopeloos voor hem.

Kort, maar vermakelijk

How to Sing to Open Your Heart Remastered weet de dynamiek tussen Myana en Ludovic heerlijk in beeld te brengen. Waar je in otome-games vaak te maken hebt met vijf of meer mannen die relatiemateriaal zijn, is dat in deze game er slechts één. Hierdoor is het wel belangrijk dat je Ludovic leuk vindt, want een ander ga je niet krijgen. Zelf ben ik wel te spreken over Ludovic. Hij is charmant en interessant doordat hij anti-luccretia is.

Met zo’n vijf uur speeltijd en slechts twee routes, is de game aan de korte kant. De prijs is er gelukkig wel naar, want de game kost slechts €14,99 in de Nintendo eShop. Daarbij is die tijd ook goed besteed. De game is volledig in het Japans ingesproken en de illustraties zijn van hoge kwaliteit. Hierdoor is het zeer plezierig om de game te spelen. De korte speelduur zorgt er natuurlijk wel voor dat er niet heel veel ruimte is om diep op bepaalde thema’s in te gaan, maar dat heb ik zelf niet als een nadeel ervaren. Al met al vond ik het de moeite waard om de game te spelen.

Om de speeltijd wat te verlengen heb ik beide routes verkent. Afhankelijk van de keuzes die je maakt kom je in de route van Independent of Teamwork. Beide routes geven een goed einde aan het verhaal. Ook kan in beide de liefde voor Ludovic ontbreken. Naar mijn mening zijn er genoeg verschillen tussen de routes om ze allebei te spelen en zo wat langer in de magische wereld te vertoeven.

Conclusie

How to Sing to Open Your Heart Remastered is een aanrader als je de eerste twee delen in de Story of Eroolia-serie hebt gespeeld. Zoals je van de vorige games weet, kan je een hoop romantiek en een gezellig verhaal verwachten. Het mag dan niet enorm de diepte in kunnen, omdat de game slechts een paar uur duurt, maar dat is niet erg voor enkele avonden vermaak. Al met al is het derde deel in de serie een vermakelijke visual novel als je behoefte hebt aan een kort en vermakelijk verhaal. Mocht je de eerste twee delen nog niet hebben gespeeld, dan raad ik je aan om die eerst te spelen.

+ Vermakelijk verhaal

+ Mooie visuele stijl

+ Volledig Japans ingesproken – Aan de korte kant

– Verhaal mist diepgang



DN-score: 7,0