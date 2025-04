Illusion of Itehari is de westerse naam van Utakata no Uchronia

Vorig jaar kondigde Aksys Games de westerse release van Utakata no Uchronia aan. Deze Japanse titel is sindsdien een naam waaronder de game in het Westen bekend is. Er werd al verwacht dat de naam een Engelse vertaling zou krijgen, maar wat het zou worden was nog een verrassing. Uchronia is een Engels woord en zou heel goed in de Engelse titel passen. Echter, Aksys Games heeft gekozen voor een totaal andere naam: Illusion of Itehari.

Itehari is de vliegende stad waar deze otome zich afspeelt. De heroine van dit verhaal is Hinagiku die van rijke afkomst is. Ze verlangt naar de wereld voorbij Itehari. Op een dag ontmoet ze een man met geheugenverlies. Die ontmoeting zorgt voor een reeks gebeurtenissen en tegelijkertijd ontdekt ze geheimen waardoor ze begint te twijfelen of Itehari wel zo’n utopia is. En zal ze tijdens dit spannende verhaal ook nog eens de liefde vinden?

Bovendien is onthuld dat de game in de herfst van dit jaar zal verschijnen. Pre-orders voor de fysieke release zullen snel gaan starten. Vrijdag 11 april 2025 gaan de pre-orders open in de officiële Aksys Online Store. Daar zal je de mogelijkheid hebben om de losse fysieke versie voor te bestellen of eentje inclusief OST op CD. De losse fysieke release zal uiteindelijk ook bij andere winkels te koop zijn.

