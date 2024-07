The Legend of Heroes: Trails through Daybreak krijgt releasetrailer

Vorig jaar werd er in september aangekondigd dat The Legend of Heroes: Trails through Daybreak naar Nintendo’s hybride console zou komen. Ongeveer een half jaar later werd de releasedatum van 5 juli middels een trailer bekendgemaakt. Dat betekent dus dat Switch-bezitters vanaf vandaag aan de slag kunnen met deze RPG. Het spel gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €59,99 over de toonbank. Mocht je nog twijfelen of deze game iets voor jou is, lees dan vooral onze review van deze titel.

In The Legend of Heroes: Trails through Daybreak kruip je in de huid Van Arkride. Deze spriggan is de trotse eigenaar van Arkride Solutions Office. Dit bureau specialiseert zich onder andere in opdrachten die niet helemaal legitiem zijn. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan detectivewerk, maar ook premiejagen. Afhankelijk van de keuzes die jij in dit spel maakt neigt Van meer naar chaos of orde, wat dan weer invloed heeft op je omgeving. Verder staan er uiteraard intense gevechten te wachten op je in deze RPG.

Ben je benieuwd geworden naar The Legend of Heroes: Trails through Daybreak? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!