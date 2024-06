Stellar Tera Pokémon verschijnen in de nieuwe TCG-uitbreiding Stellar Crown

De nieuwste set van Pokémon TCG is zojuist onthuld. Met Stellar Crown worden onder andere Stellar Tera Pokémon toegevoegd.

In september verschijnt de volgende uitbreiding voor het Pokémon TCG. Pokémon TCG Scarlet & Violet – Stellar Crown verschijnt op 13 september en introduceert voor het eerst Stellar Tera Pokémon ex. Deze bijzondere Tera Pokémon ex hebben ieder een speciale aanval van het type Stellar. Deze aanvallen hebben drie verschillende typen Energie nodig en zijn erg divers.

De set is gebaseerd op de Japanse set Stellar Miracle waardoor we al een paar voorbeelden van de Pokémon ex hebben. Zo zal Lapras Larminar Rain kunnen gebruiken. Hierdoor kun je naar de bovenste 20 kaarten in je deck kijken en zoveel energy als je wilt aan je Pokémon toevoegen zoals je wilt. Deze aanval doet geen schade, maar kan tactisch enorm handig zijn. Terapagos ex doet wel schade, maar heeft ook een effect. Zo zorgt Crown Opal ervoor dat iedere basic Pokémon die niet kleurloos (type normal) is geen schade kan toebrengen aan de Pokémon in de volgende beurt. Een flink sterke aanval dus.

Naast kaarten als dit zullen Archaludon en Hydrapple ook voor het eerst aan het kaartspel worden toegevoegd. De volledige set zal weer enkele opvallende kaarten hebben. Er zal dus genoeg te verzamelen zijn voor je deck. Perfect voor het nieuwe seizoen competitief spel wat dan weer van start is gegaan.

3 ACE SPEC Rare Trainer-kaarten

10 Pokémon ex

4 Stellar Tera Pokémon ex

13 Illustration Rare Pokémon

6 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

3 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Zoals gebruikelijk komt de set in losse boosters, een Elite Trainer Box met een Noctowl promokaart en in verschillende bundels. Zo zijn er booster bundles en sets van drie boosters met een extra kaart.

Pokémon TCG-spelers krijgen vóór de introductie ook de kans om met Scarlet & Violet—Stellar Crown te spelen door aan een van de vele Prerelease-toernooien deel te nemen die worden gehouden als onderdeel van het Play! Pokémon competitieprogramma, dat vanaf 31 augustus plaatsvindt bij deelnemende onafhankelijke winkels.