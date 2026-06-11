Video vergelijkt Steam Deck, Switch 2 en PS5 versie van Kingdom Hearts 3

Afgelopen week werd tijdens de Nintendo Direct aangekondigd dat de gehele Kingdom Hearts franchise naar de Nintendo Switch komt, en op de manier die fans willen. De games waren namelijk al wel beschikbaar op de Nintendo Switch, maar via cloud-streaming. Om deze single-player games te spelen moest je dus online zijn, maar dat is met deze nieuwe versies niet meer het geval. Om iedereen meteen een voorproefje van deze avontuurlijke games te geven kreeg Kingdom Hearts 3 meteen een demo. Handig voor het internet, want die kon daardoor meteen gaan uitpluizen hoe de Switch 2 versie draaide in vergelijking met andere versies.

Onderstaande video zet de versies van de Steam Deck, Switch 2 en Ps5 versies naast elkaar. En om maar meteen even de grootste punten te benoemen: de Switch 2 versie draait beter dan de Steam Deck versie. Maar ook in vergelijking met de PS5 versie houdt de game zich nog sterk. Allereerst lijkt de frame-rate van de Switch 2 versie niet vast te zijn. Waar het op de PS5 vaststaat op 60fps lijkt de Switch versie tussen de 30 en 40fps te schommelen. In docked mode zijn de grafische effecten grotendeels vergelijkbaar met de PS5 versie. In handheld mode is het duidelijk dat er een aantal dingen opgeofferd worden, waarbij de resolutie en de reflecties het meeste opvalt. De volledige video kun je hieronder bekijken.