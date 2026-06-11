Eerste gameplaytrailer Final Fantasy XIV voor de Switch 2

Een eerste gameplaytrailer is verschenen voor Final Fantasy 14 voor de Nintendo Switch 2. Deze MMORPG stond al een tijdje op de planning voor de Switch, maar werd pas afgelopen april daadwerkelijk aangekondigd. Het enige probleem was dat we op dat moment alleen een aankondiging kregen. Beelden waren er niet. Tijdens de afgelopen Nintendo Direct kwam de game ook voorbij, en alhoewel dat wel gameplaybeelden waren, waren dit slechts enkele seconden. Gelukkig heeft Square Enix nu ook een volledige trailer online gezet. Deze trailer kun je hieronder bekijken. De Nintendo Switch 2 versie van Final Fantasy XIV verschijnt in Augustus.

Wat is Final Fantasy XIV?

Final Fantasy XIV is een MMORPG die werkt met een maandelijks abonnement. De Nintendo Switch 2 versie krijgt echter een aantal verschillen. Allereerst staat er een korte ‘early access’ periode gepland van ongeveer een maand. Tijdens deze maand zal iedereen het gratis kunnen spelen. Spelers die daarna verder willen spelen op de Switch 2 zullen daarvoor een abonnement moeten afnemen, welke apart staat van de andere versies. Een Nintendo Switch Online abonnement is verder niet nodig om de game te kunnen spelen. Mocht je daarnaast al betalen voor een abonnement op een ander platform dan krijg je 50% korting op het Switch 2 abonnement.

Voor nieuwkomers van Final Fantasy 14 online: De editie die naar de Switch komt bevat de basis game plus de twee grote uitbreidingen die inmiddels zijn verschenen. Final Fantasy 14: A Realm Reborn is de basis game, en Final Fantasy 14: Heavensward and Final Fantasy 14: Stormblood zijn de uitbreidingen. Deze uitbreidingen voegen o.a. meer dungeons, gebieden en verschillende nieuwe jobs toe, die je ervaring compleet op zijn kop gooien! Sluit je aan bij 30 miljoen spelers wereldwijd en beleef epische avonturen in het voortdurende veranderende Final Fantasy. Speel alleen of met vrienden: zo kun je alle main story dungeons ervaren door NPC’s met je mee te laten vechten.