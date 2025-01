Stem nu voor Splatoon 3’s FrostyFest

Volgend weekend gaat FrostyFest van start in Splatoon 3. Tijdens zo’n Splatfest staat er altijd een vraag centraal waarop de spelers moet antwoorden. De vraag luidt deze keer: “Wat maakt jou het gelukkigst? Geld, ervaringen of cadeaus?” Voor welk team je ook wil strijden, vanaf nu kan je in de game jouw stem uitbrengen. Je zal dan gelijk prijsschelpen verzamelen waarmee je jouw team helpt in de opwarmfase.

FrostyFest hult Splatoon 3 geheel in winterse sferen. Het loopt van zaterdag 11 januari 2025 om 01.00 uur tot maandag 13 januari 2025 om 00.59 uur. Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan kan je gratis in-game kleding claimen door de game via het speciale nieuwsbericht op de Switch te starten.

Voor welk team ga jij? Laat het ons weten in de reacties!