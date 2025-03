[Review] Destind: Mr. Almost Right – Vermakelijk romannetje

Voltage Inc. is bij de otome-fans bekend van onder andere even if TEMPEST en de Love 365: Find Your Story-app. Op die laatste app zijn talloze verhalen beschikbaar. Meerdere zijn al naar de Nintendo Switch geport, waaronder Oops, I Said Yes?! en Metro PD: Close to You. Pas heeft ook Destind: Mr. Almost Right een Switch-versie ontvangen. Of deze port de moeite waard is, lees je in onze review van Destind: Mr. Almost Right.

Net een romannetje

Deze mobiele ports van Voltage Inc.-games kan je eigenlijk niet vergelijken met hoogstaande otome-games als Jack Jeanne. Het is alsof je een boek uit de Bouquet-reeks vergelijkt met een literair werk. Het is daarom goed om je verwachtingen te temperen wanneer je aan de slag gaat met dit soort games. Daarentegen betekent lagere verwachtingen niet dat je genoegen moet nemen met bagger. Destind: Mr. Almost Right is namelijk geen bagger. Het is vermakelijk, leuk en zeker niet slecht. Echter, het stijgt niet boven het niveau van een romannetje uit.

Het lot bepaalt

Het verhaal begint al best cliché; de hoofdpersoon wordt gek van iedereen die maar bezig is met het vinden van dé ware. Overal om haar heen ziet en hoort ze over een app die je helpt het lot te volgen naar de ware voor jou. Onder druk van een collega schrijft ze zich in voor de app. Maar wat ze niet had verwacht is dat het lot haar een handje ging helpen. Al snel zijn er meerdere matches en dan is het aan de speler om een keuze te maken voor een LI.

Met zes LI’s zit er voor ieder wat wils tussen. Alhoewel ze er qua uiterlijk allemaal vergelijkbaar uitzien. Het enige wat lijkt te verschillen is de haarkleur. Persoonlijk had ik graag meer variatie gezien, want constant hetzelfde gezicht zorgt ervoor dat de mannen visueel niet onderscheidend genoeg zijn. Qua achtergrond en karakter zit er gelukkig wat meer variatie in. Daarbij zit het qua romantiek ook goed, want dat vond ik op een fijne manier weergegeven. In elk geval passend bij een romannetje.

Love 365: Find Your Story

Ten opzichte van Love 365: Find Your Story mist de Switch-versie één LI, namelijk Hikari. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer LI’s toegevoegd worden aan de app. Ook zonder die LI voelt de Switch-versie compleet genoeg om te kopen. De LI’s die wel op de Switch beschikbaar zijn zijn compleet wat betreft verhalen. Hierdoor is de Switch-versie een redelijk goede keuze als je interesse hebt in alle LI’s en niet voor de beste keuze wil betalen.

In de Love 365-app was Destind: Mr. Almost Right een Love Choice-verhaal. Dat houdt in dat je moet betalen voor de beste keuzes. Alleen met die keuzes kan je een Super Happy ending behalen. Omdat je voor de Switch in één keer toegang krijgt tot alles is dat veel prettiger spelen.

Meerdere verhalen

Destind: Mr. Almost Right bevat vele verhalen per LI. Naast de verhalen uit het perspectief van de heroine, die je zelf een naam kan geven, zijn er ook verhalen uit het perspectief van de man. Dat laatste geeft een mooi inkijkje in hoe de man over bepaalde situaties denkt. Iets wat je soms niet doorhebt als je alleen de gedachtes van de heroine leest.

Bovendien heb je invloed op het verloop van het verhaal. Dat zijn die eerder genoemde keuzemomenten. Afhankelijk van wat je kiest krijg je een van de twee eindes. Na elk hoofdstuk kan je op de meter zien of je op de goede weg bent voor het beste einde. Wat mij betreft een handige manier waardoor een walkthrough niet per se nodig is.

Beter dan verwacht

Voor een Voltage Inc.-port ziet het er allemaal mooi uit. Het deed me ergens zelfs denken aan Oops, I Said Yes?! en dat is een compliment. Ik zou die twee niet op gelijke hoogte zetten, want aan Oops kan tot nu toe geen enkele port tippen. Het verhaal en dan vooral de humor maakt Oops een betere game dan de rest van de ports. Als laatste nog wat mindere punten. Als eerste, er is geen voice-acting. Daardoor is de muziek nog belangrijker, maar die voelt soms wat herhalend. Hoewel de vertaling acceptabel is, merk je dat het af en toe houterig is en dat er tikfouten zijn. Ook is de tekst niet altijd even goed leesbaar, omdat de kleurcombinatie van de tekst met achtergrond niet lekker matcht. Het lijkt te veel op elkaar. Uiteindelijk zijn de minpunten niets wat de game onspeelbaar maakt, maar het kan je wel uit de game halen.