Cyberpunk 2077 Ultimate Edition komt naar de Switch 2

Tijdens de Switch 2 Direct zijn erg veel third party ports aangekondigd. Een van de grotere third party games die we in de Direct voorbij zagen komen was Cyberpunk 2077. Deze game komt op 5 juni inclusief zijn DLC Phantom Liberty naar de Switch 2. Hiermee kun je deze gigantische RPG van CD Projekt red dus al op de launch van de console spelen.

Cyberpunk 2077 is een open-world actie-RPG ontwikkeld door CD Projekt Red. De game speelt zich af in Night City, een dystopische metropool vol misdaad, technologie en corruptie. Je speelt als V, een huurling die op zoek is naar een implantaat dat de sleutel zou kunnen zijn tot onsterfelijkheid. De gameplay combineert schiet- en vechtelementen met diepgaande RPG-mechanics, waarbij keuzes invloed hebben op het verhaal en de wereld

Heb jij van Cyberpunk 2077 al gespeeld of ben jij van plan om dat met deze Switch 2-versie te gaan doen? Laat het weten in de reacties!