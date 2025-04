Nintendo Switch 2 krijgt “Welcome Tour” tech demo

Tijdens de Nintendo Switch 2 Direct van vanmiddag is aangekondigd dat de Switch 2 een speciale game krijgt die de speler wegwijs maakt in de nieuwe functies van de console. het gaat om de game Welcome Tour. Het spel is qua idee vergelijkbaar met Astro’s Playroom in de zin dat de game in het teken staat van de console en de speler hier uitgebreid kennis maakt met de nieuwe mogelijkheden. Aangezien de muisfunctionaliteit de grote toevoeging is van de Switch 2 komt deze ook uitgebreid aanbod in Welcome Tour. Zo kun je in de game bijvoorbeeld gevolgen door je Joy Con op deze manier te gebruiken.

Hoewel ik aan het begin van dit artikel de vergelijking maakte met Astro’s Playroom komt één belangrijk onderdeel niet overeen met Sony’s geniale PS5 tech demo. Welcome Tour wordt namelijk een betaalde app. Wat de kosten hier precies van gaan zijn is niet bekend. Dit zullen we de komende maanden ongetwijfeld te weten krijgen. Bekijk hieronder een paar screenshots van Welcome Tour.