[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 2

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 7 januari 2025

YS: Memoire: The Oath in Felghana is een remaster van de gelijknamige game uit 2005 (in het Westen pas verschenen in 2012) welke op zijn beurt weer een remaster was van Ys III: Wanderers from Ys uit 1990. Deze versie bevat op zijn beurt wederom vele upgrades en verbeteringen, zoals een gloednieuwe voice-over voor Adol Christin, nieuwe illustraties voor de personages en nieuwe muziek. De gameplay is als vanods, al heeft deze extra moeilijkheidsgraden en verschillende uality-of-life-verbeteringen gekregen, zoals bijvoorbeeld de turbomodus.

In de game volg je wederom het verhaal van Adol en zijn blauwharige vriend Dogi. Ze keren terug naar Dogi’s thuisland, Felghana, waar ze beiden al acht jaar niet geweest zijn. En in acht jaar kan er behoorlijk wat veranderen, zo blijkt. Zo zwerven er overal monsters rond, is er een nieuwe actieve vulkaan ontstaan en heeft een hebberige Overlord de macht overgenomen die de lokale bewoners terroriseert. Terwijl Dogi hulp gaat zoeken bij zijn oude meester blijft Adol achter om de lokale bevolking te helpen. Het duurt alleen niet lang voordat hij zich tussen de vele samenzweringen en eeuwenoude legendes bevindt die dit land rijk is.

Boti: Byteland Overclocked

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 10 januari 2025

Boti: Byteland Overclocked is een ouderwetse 3D platformer met nieuwe ideeën. Spring, slide en dash je een weg door een gestyliseerde wereld die de innerlijke werkingen van een computer moeten voorstellen. Jij speelt Boti, een data robot die op pad gaat in de computerwereld ‘Byteland’. Hier zijn namelijk verschillende bugs, virussen en andere glitches gesignaleerd, en het is aan Boti om deze op te ruimen! Gebruik je krachten om puzzels op te lossen, digitale bedreigingen te lijf te gaan en complexe platform levels te navigeren. En gelukkig hoef je dat niet alleen te doen! Door een simpele drop-in, drop-out co-op mode kan op elk moment een vriend je te hulp schieten.

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 januari

6 januari – Fashion World – Upgrade Edition

6 januari – Vege Bubble Shoot – Premium Edition

6 januari – Guns & Draguns

6 januari – 18in1 Family Games Giga Pack

6 januari – Chained: Towards Heaven

6 januari – Taxi Driver Simulation 2025

9 januari – DotPiece Puzzle

9 januari – Beyond Memories: Darkness in the Soul

9 januari – Kosmo Skirmish

9 januari – Crowd Run

9 januari – Kiting Cat

10 januari – Boti: Byteland Overclocked – Deluxe Edition

10 januari – Roller Skating

10 januari – Jigsaw Puzzle Utopia

10 januari – Super Onion Boy+

10 januari – Ramp Bike Racing

10 januari – Chained: Climb Together

10 januari – Chernobylite – Premium Edition

11 januari – Detail Hunter

11 januari – Thinking of You Beyond Time

