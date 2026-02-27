Super Meat Boy 3D komt naar Nintendo Switch 2

De brute platformer Super Meat Boy 3D zal ook voor Nintendo Switch 2 verschijnen. Dat hebben Headup en Sluggerfly vandaag bevestigd. De game werd afgelopen jaar al aangekondigd voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S, en nu wordt de nieuwe console van Nintendo ook aan de line-up toegevoegd. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de game moet in ieder geval later dit jaar uitkomen.

Voor de originele Super Meat Boy moeten we alweer 15 jaar terug in het verleden kijken. In 2010 verscheen deze game als een 2D-platformer die zich meteen wist te onderscheiden door zijn hoge moeilijkheidsgraad. Super Meat Boy 3D streeft ernaar om dezelfde uitdagendheid te behouden, maar verruilt het 2D-aspect voor 3D. In de nieuwe game speel jij weer als het bekendje vleesblokje en moet je je ontvoerde vriendin gaan redden. En om dat te doen zul jij al je platformskills flink op de proef moeten stellen. In de nieuwe Nintendo Switch 2-trailer zie je precies wat voor obstakels je allemaal op je weg tegen zult komen.