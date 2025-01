Switch 2 gamelistings gelekt door Franse retailer

De afgelopen weken hebben we erg veel lekken gezien voor Nintendo’s hybride console. Op dit punt zul je je dan ook afvragen met welke verrassingen Nintendo nog kan komen wanneer ze zelf besluiten hun console officieel uit de doeken te doen. Waar we echter nog geen informatie over hebben ontvangen was de games die uiteindelijk op de Switch 2 moeten verschijnen. Maar daar is nu toch een beetje verandering in gekomen. De Franse website fnac heeft nu productpagina’s uitgelekt van Switch 2 games van derde partijen. Deze listing is op Reddit gedeeld. Om welke games het precies gaat is niet duidelijk. Wel zien we dat het gaat om:

3 games van Bethesda

4 games van Electronic Arts

2 games van Bandai Namco

5 games van Square Enix

2 games van Take Two Interactive

2 games van Warner Bros. Games

Dit zijn allemaal grote partijen die in het verleden ook veel hebben samengewerkt met Nintendo. Naast de games zelf zien we ook prijzen staan voor zowel games als consoles. Deze prijzen moeten we echter met een korreltje zout nemen. Dit kan per regio verschillen en altijd nog veranderen.

Tot slot heeft Twitteraar Necrofilipe, eindredactuer van de Franse Nintendo website UniversoNintendo, ook het logo dat mogelijk op de fysieke gamedoosjes komt gelekt. Dit logo komt exact overeen met het logo dat al eerder is uitgelekt. De kans is dus erg groot dat dit het ook wordt.

A listagem no site da FNAC para o jogo da Take-Two Interactive de Nintendo Switch 2 tem as dimensões da potencial capa da mídia física



Levando em conta que as medidas sejam precisas, fiz uma montagem simples: pic.twitter.com/yZyZXBkFrm — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 9, 2025

Als we deze tweet naar het Engels vertalen krijg je:

“De vermelding op de FNAC-website voor de Nintendo Switch 2-game van Take-Two Interactive heeft de afmetingen van de potentiële fysieke media-omslag Rekening houdend met het feit dat de metingen nauwkeurig zijn, heb ik een eenvoudige montage gemaakt”. Gevolgd door de breedte van het logo met 13cm en een lengte van 19cm.

Wat vind jij van de gelekte games en het logo. En welke games hoop jij op launch allemaal van derde partijen te kunnen spelen? Laat het weten in de reacties!