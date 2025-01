Otome Despera Drops komt 6 maart uit

Begin 2024 werd de westerse release van Despera Drops onthuld. Enkele maanden later leerden we al dat de game voor lente 2025 gepland stond om te verschijnen. Een specifieke releasedatum was niet bekend van Despera Drops. Daar is recent verandering in gekomen. Aldus Games, de uitgever, heeft op X laten weten dat deze otome op 6 maart 2025 uit zal komen op de Nintendo Switch. Fans hebben de keuze uit een fysieke en digitale release. Bovendien is op de officiële site van Aksys Games een speciale bundel van de game met soundtrack te pre-orderen.

In Despera Drops volg je de MC Mika die getuige is van een moord. Een moord die ze niet gepleegd heeft, maar waar ze wel van verdacht wordt. En ja, dat is niet zo best. Op een gegeven moment wordt ze met wat mede-gevangenen vervoerd en krijgen ze een ongeluk! Dat zorgt ervoor dat ze beslissen gezamenlijk te ontsnappen. Zal Mika ooit achter de waarheid komen? En zal ze mogelijk de liefde vinden bij een van de mannen met wie ze ontsnapt is?

Ga jij Despera Drops gelijk op de releasedatum halen? Laat het ons weten in de reacties!