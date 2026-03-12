Pokémon Pokopia wereldwijd in eerste vier dagen al meer dan 2,2 miljoen keer verkocht

Op 5 maart verscheen Pokémon Pokopia voor de Switch 2. Wie weet geniet jij inmiddels ook al volop van deze nieuwe Pokémon-titel. Dan ben je in ieder geval niet de enige! De Pokémon Company en Nintendo laten namelijk weten dat er in de eerste vier dagen na release wereldwijd al meer dan 2,2 miljoen (digitale) exemplaren van de game over de toonbank zijn gegaan. Daarvan zijn er 1 miljoen alleen al in Japan verkocht. Wat een succesvolle release! De start is zelfs zo voortvarend, dat momenteel wereldwijd – maar ook bij ons – bij de bekende retailers geen fysiek exemplaar meer te verkrijgen is.

Dus mocht je na het lezen van onze lovende review toch nog een exemplaar willen scoren, dan zul je helaas geduld moeten hebben totdat de volgende batch in de schappen ligt. Het lijkt erop dat de fysieke uitgave in april weer beschikbaar gaat zijn. Uiteraard kun je ook kiezen voor een digitale aankoop in de Nintendo eShop. Voor wie de launchtrailer gemist heeft, die vind je hieronder. Net als een nieuwe korte teaser-trailer.

Ben jij ook al met Pokémon Pokopia aan de slag gegaan? Of weet de hype je nu toch over de streep te trekken? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd!

Maak je eigen wereld, op jouw manier!

Launchtrailer