Met alle Pokémon-nieuws na de Presents van gistermiddag ontbrak er eigenlijk nog een nieuwtje. Maar die werd later op de dag door Nintendo onthuld: jawel, er is een Pokémon Legends: Z-A bundel aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De pre-orders hiervoor starten vandaag op 23 juli bij de bekende retail verkooppunten. De bundel zelf kan dan vanaf 16 oktober in jouw bezit zijn. Dit is de eerste post-launch Switch 2-bundel die door Nintendo is aangekondigd. De bundel bevat de Nintendo Switch 2-console en een download code voor de Switch 2 versie van Pokémon Legends: Z-A. Net als de Mario Kart World- Switch 2 bundel is de adviesprijs voor de Pokémon Legends: Z-A bundel €509,99.

Tijdens de Pokémon Presents gistermiddag werd er nog meer nieuws over de nieuwe Pokémon game onthuld. Pokémon Legends verschijnt op 16 oktober voor de Nintendo Switch en de Switch 2. Ga jij voor deze aangekondigde bundel? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!