SEGA deelt vroege concepttekeningen van Sonic Adventure

Dit jaar viert Sonic alweer zijn 35e verjaardag. Om bij dit jubileum stil te staan heeft SEGA afgelopen januari een speciale website online gezet. Daar vind je onder andere een verjaardagsvideo (voor het gemak kun je die ook onderaan bewonderen) en een Sonic Rewind. In die laatste nemen de makers je helemaal mee terug naar de jaren 90, het begin van deze snelheidsduivel. Fans mogen trouwens dit hele jubileum-jaar leuke verrassingen verwachten. Zo deelt SEGA een paar dagen geleden via het Sonic the Hedgehog X-account enkele concepttekeningen uit de archieven. Het gaat om vroege schetsen van de originele Sonic Adventure-game uit 1998:

Wie de afbeeldingen graag in groot formaat wil bewonderen, kan dat hier doen op de site van Nintendo Life. Daar vind je een mooi overzicht van alle 11 tekeningen. Sonic Adventure werd in 1998 in Japan uitgebracht op de SEGA Dreamcast en in 2003 volgde een DX-versie op de GameCube. Het markeerde de definitieve intrede van Sonic in de 3D-wereld. Inmiddels racet de blauwe egel al meer dan drie decennia met ongeëvenaarde snelheid en onstuitbare energie door talloze avonturen. Volgens Sonic’s stemacteur Roger Craig Smith mogen fans dit jubileum-jaar uitkijken naar een aantal leuke verrassingen. Zoals bijvoorbeeld tijdens IGN Live in juni. Daar zal Smith ‘iets onthullen dat verband houdt met de verjaardag van Sonic‘.

