Switch-versie Fabledom krijgt releasedatum

Een aantal maanden geleden werd bekend dat Fabledom naar de Switch zou komen. Dat nieuws kwam zo ongeveer een jaar nadat de game op de PC was verschenen, waar het zeer lovende reviews had ontvangen. Op dat moment was alleen bekend dat de game “in het najaar” op consoles zou moeten verschijnen, maar een definitieve releasedatum bleef uit. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 12 september zullen we met deze city-builder aan de slag kunnen. Om de releasedatum bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken. De game zal €24,99 gaan kosten. Als je echter geïnteresseerd bent is het misschien de moeite waard om hem eerder te halen: de game heeft een -30% vroegtijdige aanbieding. Tot 12 september 2024 betaal je dus maar €17,49.

Fabledom zet zichzelf neer als de ideale ‘laid back’ City Builder. Een van de belangrijkste punten is dat de game heel toegankelijk is, vergeleken met de hardcore sims waar je echt even goed voor moet gaan zitten en vijf Excel-sheets voor moet bijhouden. Je hoeft geen city builder-meester te zijn om je eigen koninkrijk te creëren. Stap in een sprookjesachtige fantasywereld en ga aan de slag. In Fabledom draait het allemaal om de relaties die je opbouwt, of het nu gaat om romantiek of diplomatiek. Je volgt de levens van je bevolking en handelt – of vecht – met je buurlanden. Bouw zowel een economie als een leger op en laat je koninkrijk opbloeien. Het is een city builder met een flinke dosis escapisme, in een wereld vol reuzen, feeën, heksen en…eh.. vliegende varkens?