[Preview] Fairy Tail 2 – gevechten zijn enorm verbeterd

Deze december brengt Koei Tecmo een gloednieuwe Fairy Tail game, Fairy Tail 2, naar onder andere de Switch. Dit deel gaat verder op het punt waar het oorspronkelijke deel uit 2020 is gestopt en omvat de laatste arc van de originele manga. In de Alvarez Arc neemt Fairy Tail het op tegen de ultieme vijand Zeref en zijn Spriggan 12. Tijdens een preview van Fairy Tail 2 op gamescom mochten we alvast even proeven van de vernieuwde gameplay.

Meer diepgang

We begonnen de previewsessie met een presentatie, hierin kregen we wat achtergrondinformatie over het verhaal. Nu kon ik dat redelijk overslaan, aangezien ik de manga en serie jarenlang gevolgd heb. Echter, de presentatie ging ook wat dieper in op veranderingen in het spel. Zo willen Gusto en Koei Tecmo dat spelers hun eigen ervaring kunnen krijgen door een uitgebreid level-up system. Door het gebruik van de Origin Tree (skill tree) kunnen spelers voor ieder personage nieuwe vaardigheden verkrijgen in drie categorieën. Iedere categorie heeft nieuwe abilities, aanvallen of verbeteringen van vrijgespeelde abilities.

Fairy Tail 2 RPG Elements

Daarnaast belooft Gusto dat de game een naadloze wereld heeft en jij als speler het land waar Fairy Tail zich afspeelt, Fiore, vrij kunt verkennen. Ook kun je dieper op personages en hun levens in gaan door character stories die wat extra diepgang bieden aan je favoriete Fairy Tail-leden.

Gameplay voelt vloeiend en actief aan

Het stuk wat we konden spelen bestond uit een heel klein stukje lopen en verder een erg uitgebreid gevecht met Ajeel, één van de Spriggan 12. In het gevecht heb je drie leden van Fairy Tail die Ajeel aanvallen. Twee van de drie zijn CPU gestuurd (al kun je hier vrij naar wisselen). Met het personage wat je zelf bestuurt, kun je constant normale aanvallen uitvoeren. Hiermee vul je de Action Gauge en deze is weer te gebruiken voor magische sterkere aanvallen.

Iedere aanval die je maakt, of het nu regular of een krachtige aanval is, haalt een stukje van de Break Gauge weg. De volledige gauge is opgedeeld in stukken en voor ieder stukje wat je leeg krijgt, kun je een sterke Link Attack uitvoeren. Wanneer die helemaal leeg raakt, staat er nog een sterkere aanval tot je beschikking, een Unison Raid. Hiervoor wordt er ook weer een combinatie tussen twee van je drie personages gebruikt. Door dit goed te timen en de juiste keuze te maken kun je enorm veel schade toebrengen. Zo was tegen Ajeel het gebruik van Juvia een goede keuze. Dit aangezien haar water extra schade toebrengt.

Tot slot heb je nog een Fairy Rank. De Fairy Rank begint bij één, maar iedere keer dat de balkjes volledig vullen zal die een level omhoog gaan. De gevulde balken kun je gebruiken voor speciale aanvallen genaamd Extreme Magic. Dit zijn meer support aanvallen. Zo kun je vanaf het begin gebruik maken van een magie die de Exceeds samen laat werken. Happy, Carla en Lilly geven je hiermee extra levens. Maar naarmate het spel vordert zal er meer mogelijk zijn.

Doordat je op ieder moment kunt wisselen tussen personages die in het gevecht bezig zijn, zijn de gevechten enorm dynamisch. Zo begon ik mijn gevecht met Natsu, Erza en Gray. Maar eindigde ik met Laxus, Erza en Juvia. Deze dynamiek vind ik zelf erg fijn en ben ook zeker benieuwd naar de verdere Unison Raids en Link Attacks.

Voorlopige conclusie

Hoewel het afwachten is hoe de performance is op de Switch en gameplay buiten gevechten zal zijn, lijkt Fairy Tail 2 goed in elkaar te zitten. Van wat wij hebben gezien zit er genoeg diepgang in elementen als de skill trees die iedere speler meer keuzes biedt om de personages een eigen draai te geven. Zo krijg je meer vrijheden om je eigen team samen te stellen. Zeker in combinatie met de beloftes over grote open werelden, diepgaandere character stories en een gloednieuwe epiloog. Deze epiloog is uniek voor de game en goedgekeurd door de schrijver van de serie.

Als ik kijk naar de gevechten past deze manier een heel stuk beter bij de serie dan de turn-based gevechten. Hoewel die ook goed in elkaar zaten is dit veel vloeiender en dat is zeker voor hoe de gevechten in de anime zijn veel toepasselijker. Ik ben benieuwd hoe ze het verhaal oppakken, aangezien ik vrij kon wisselen tussen personages. Dit ook naar personages die bij een bepaald gevecht niet in de buurt hoorden te zijn.

