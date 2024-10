Switch-versie Valley Peaks voor onbepaalde tijd uitgesteld

Begin dit jaar werd tijdens de Indie World Showcase Valley Peaks aangekondigd, een schattige game waarin je je klauterskills op de proef stelt. De game is inmiddels uit op steam, waar het momenteel zeer positief ontvangen is. Het zou later dit jaar op de Switch verschijnen. Het leek een gegeven dat deze rustgevende puzzelgame ook een goed huis op de Switch zou vinden, maar het is nu nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Uitgever Those Awesome Guys hebben namelijk via X laten weten dat de Switch versie op ‘indefinite hold’ geplaatst is. Dit vanwege het feit dat de studio een moeilijk jaar achter de rug heeft. In dezelfde post geven ze aan te zoeken naar andere mogelijkheden, maar het kan dus best zijn dat de game niet meer op de Switch verschijnt.

Voor iedereen die het niet meer weet: Vallet Peaks is een kleurrijke game waarin jij naar de hoogste stoppen klimt om radiotorens te instaleren. Dat doe je voor de lokale bevolking: de kikkers die in de vallei wonen. Elke berg die je beklimt is een puzzel om op te lossen, waarbij je allerlei obstakels moet ontwijken. Van afbrokkelende handgrepen tot langs scheurende mijnkarretjes, klimmen is nooit makkelijk. Naast klauteren praat je natuurlijk met de lokale NPC’s en zijn er diverse minigames om te spelen om de gameplay afwisselend te houden.