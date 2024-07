Netflix zet mes in budget Bioshock-film

Al sinds 2022 is het bekend dat Netflix een verfilming wil maken van Bioshock. Het plan was om dit project groots aan te pakken, zoals de populaire franchise ook verdient. Er lijkt echter een kink in de kabel te zijn ontstaan. Tijdens het Producers on Producers-panel op San Diego Comic-Con maakte Roy Lee bekend dat het budget voor de film flink is gereduceerd. Hoewel dat niet betekent dat het feest niet doorgaat, moet het project noodzakelijkerwijs een stuk kleiner gemaakt worden. Dit werd aanvankelijk gerapporteerd door Variety.

Waarom een budgetverlaging? Dit lijkt het resultaat te zijn van een nieuw regime bij Netflix. De vorige Film Chief, Scott Stuber, pakte projecten graag groots aan. Zijn opvolger, Dan Lin, gaat liever voor een kleinschaligere aanpak. Ook Bioshock ontkomt hier niet aan, en volgens regisseur Francis Lawrence is het nu een veel persoonlijkere film geworden. Hoe dat eruit moet gaan zien, kunnen we nu natuurlijk nog niet zeggen. Ondanks het feit dat het project al in 2022 werd aangekondigd, is er nog maar weinig over bekend.

De Bioshock-film is een samenwerking tussen Netflix, uitgever Take-Two Interactive en Vertigo Entertainment. Het is een franchise die veel fans heeft vergaard dankzij de gameplay, het meeslepende verhaal, de iconische personages en de intrigerende settings (Rapture en Columbia). Dit is niet de eerste keer dat er een filmadaptatie gepland is voor de driedelige reeks, maar dit gaat hopelijk wel de eerste keer zijn dat het daadwerkelijk lukt. Meer weten over de game(s)? Wij hebben de Switch-versie van deel 1 en 2 aan een grondige review onderworpen.

Wat verwacht jij van de Bioshock-film, zeker nu er minder budget is? Zou je liever een serie zien of juist liever helemaal geen adaptatie? Laat je horen in de comments.