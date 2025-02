Civilization 7 ontwikkelaars zijn enthousiast over de Switch 2 Joy-Con

Al sinds voor de onthulling van de Switch 2 waren er geruchten dat Nintendo aan de zijkant een optische sensor zouden plaatsen. Deze zou moeten kunnen functioneren als een muis. In de onthullingstrailer leek het bedrijf dan ook al een hint te geven naar de functionaliteit in een scène waar de twee Joy-Con over een oppervlak racen. Een bevestiging zal waarschijnlijk tot april op zich laten wachten. Toch lijkt het dat ontwikkelaars niet altijd even goed hun mond kunnen houden.

Ditmaal vanaf ontwikkelaars van Civilization 7 in een gesprek met IGN. Hoewel ze niet 100% bevestiging geven, lijken ze wel wat te teasen naar de functionaliteit. Het zou niet gek zijn als deze ontwikkelaars met de functionaliteit aan de slag zouden gaan. Voor een game als Civilization werkt een muis namelijk veel fijner dan een controller. Andere games waar het perfect voor zou werken is een MMO als Final Fantasy XIV. Ook hiervan is de ontwikkelaar geïnteresseerd om het naar de Switch 2 te brengen.

“It is definitely intriguing. You always do some trade-offs when you have to deal with pure console controls. And the announcement has some great stuff in it. I love what they’re doing with the controllers. It’s all very cool. That’s about all I can say about it in terms of an opinion. I think it looks awesome and they’re not wrong, so it would be cool for something like that.” ~Dennis Shirk