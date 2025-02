SEGA heeft het trademark “Sonic Blitz” geregistreerd

Nintendo is niet het enige bedrijf dat weleens trademarks vastlegt. Andere game-bedrijven zoals: Bandai Namco, SEGA en Take-Two doen het ook weleens. Er is nu weer een nieuw trademark van SEGA ontdekt genaamd “Sonic Blitz“. Het is helaas niet bekend waar het trademark voor is. Buiten het feit dat het ongetwijfeld met Sonic te maken heeft. Het trademark omvat meerdere vormen van media en categorieën. De meeste fans zullen hopen op een nieuwe game, maar het kan ook om een serie, comic of om merchandise gaan. Waar hoop jij dat dit nieuwe trademark naar refereerd? Laat het weten in de reacties!