Maniac verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

De rogue-lite crime action game Maniac komt naar de Nintendo Switch. Dat heeft uitgever Skystone Games bekend gemaakt. De game verscheen begin vorig jaar op steam, waar het momenteel erg positief aangeschreven staat. De game is geïnspireerd door de eerste twee GTA’s, games waarin chaos en absurditeit centraal stond. Of dat ook op de Switch goed tot zijn recht komt kunnen we vanaf volgende week zien. De game staat namelijk gepland voor release op 22 mei. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Ben jij het ook wel eens helemaal zat? Heb je zin in eens iets anders en moet dat vooral veel explosies en chaos bevatten? Dan zit je bij Mayhem goed. In deze rogue-lite action game heb je de keuze uit zes verschillende personages. Hun doel? Vooral uit de handen van de politie blijven en zoveel chaos en vernietiging veroorzaken als ze kunnen. Deze snelle wereld is gevuld met uitdagingen en non-stop actie die je op het puntje van je stoel houden. Of je nou racet tegen de tijd, vijanden probeert neer te maaien of puzzels moet oplossen, elke seconde telt. Met een AI wiens enige doel is jou te stoppen moet je nog behoorlijk je best doen om niet gepakt te worden!