[Review] Bakeru – een prachtige reis door Japan

Als Nintendo-gamer heb je mogelijk wel van Good-Feel gehoord. Deze studio heeft voor Nintendo verschillende games gemaakt zoals Wario Land: Shake it, StreetPass games, Yoshi’s Woolly World en Kirby’s Epic Yarn. Vorig jaar verscheen er een gloednieuwe IP van het bedrijf in Japan. De game Bakeru werd erg goed ontvangen, en nu komt die dan eindelijk officieel naar het westen. Of de game echt zo goed is, lees je hier.

Mythologisch Japan komt tot leven

Bakeru speelt zich af in een fantasieversie van Japan. Zo zijn mythische wezens er echt en zijn er mensen die samenleven met deze wezens. In dit spel speel je als Bakeru, een tanuki die van vorm kan veranderen. In zijn menselijke vorm kan de kleine tanuki de strijd aangaan met de Festival Troops, de feestende bad guys die heel Japan proberen over te nemen. Bakeru wordt opgedragen om in elke deelstaat van Japan de feestjes te stoppen.

Het verhaal zit goed in elkaar met verschillende subdoelen waar je naartoe reist zoals het vinden van de held Kintaro, of het reizen naar de Dragon Palace. Tussen levels in zitten regelmatig scènes in om het verhaal verder te vertellen. Hierin wordt een verschil gemaakt tussen geanimeerde scènes en scènes die als een soort stripboek worden gepresenteerd. Met verschillende referenties naar de enorm diverse cultuur van Japan is het ook nog eens redelijk leerzaam.

Simpele platforming

Het principe van Bakeru is erg goed opgezet. Het is een relatief simpele game met goede action-platforming mechanics. De verschillende 3D levels zijn erg divers opgezet. Van bossen tot stranden, schepen en meer. De besturing is erg goed in elkaar gezet. Zo voelt het enorm vloeiend en kun je leuke combo’s maken. Naarmate je het spel vordert speel je extra aanvallen vrij. Dit gebeurt automatisch en je merkt het door een melding aan het begin van een level. Zelf vond ik de manier waarop dit ging een beetje raar. Een andere kracht die je kunt gebruiken zijn Henge powers. Deze zijn speciale Tanuki powers die andere personages aan je kunnen geven. In totaal zijn er vier van deze krachten met ieder een erg uniek aspect. Zo zal de een je klein maken en de ander geeft je toegang tot een geweer.

Om deze krachten te gebruiken moet je verschillende vijanden verslaan om zo een meter op te laden. Zo lang als je meter gevuld blijft, kun je een van de Henge powers gebruiken. Wat ik jammer vind, is dat de momenten dat het echt nodig is erg beperkt zijn en je relatief geen problemen zal hebben met de meter gevuld te houden.

En dat is meteen een groter probleem van het spel. Er is geen moeilijkheidsgraad om te kiezen en het is daardoor erg gemakkelijk. Zelfs de latere levels hadden relatief weinig uitdaging. Nu is er op zich niets mee met makkelijke games, maar zelfs die hebben meestal wel wat lastigere levels. Dat ontbreekt hier erg.

Verzamelen leuk gemaakt

Praktisch ieder level heeft verschillende elementen om te verzamelen. Natuurlijk kun je munten verzamelen. Deze kun je uitgeven aan verschillende items. Sommigen geven meteen een effect zoals een hogere snelheid, anderen zijn consumables. De meeste items zijn tijdelijk voor een level, maar een enkeling zal een permanente upgrade geven.

Daarnaast kun je in ieder level verschillende feitjes verzamelen. Dit doe je door het personage Scoop aan te spreken. Deze mannetjes lijken een beetje op een Kin no Unko. Kin no Unko is een good luck charm die in Japan wordt gebruikt die er uit ziet als een gouden drol. Deze feitjes zijn enorm willekeurig en bevat onder andere dingen als dat suikerwater sneller smelt dan normaal water. Ik had hier misschien liever wat meer feiten over Japan gezien, maar het is een grappige toevoeging. Ook kun je drie souvenirs per level vinden die vaak gerelateerd zijn aan het level.

Het gaf mij in elk geval de drive om ieder hoekje te verkennen om alle feitjes te vinden en om er achter te komen wat voor souvenirs de specifieke deelstaat kreeg. Wat bovendien fijn is aan het spel is dat als je er eentje hebt gemist, je makkelijk terug kan naar het level om te zoeken. Wanneer je hem gevonden hebt, dan kun je het level verlaten. Je hoeft dus levels niet eindeloos opnieuw te spelen.

Presentatie zit erg goed in elkaar

Zoals ik al noemde, heeft Bakeru enorm kleurrijke en diverse werelden. Zeker met OLED-schermen ziet Bakeru er continu prachtig uit. De werelden bevatten erg veel kleine details zoals afdrukken in het zand op de verschillende stranden, je zult constant wel wat zien in de wereld en bovendien zijn ze goed gevuld met vijanden en breekbare objecten waardoor je niet al te vaak niets te doen hebt. Misschien hadden er echter net iets minder vijanden in moeten zitten, aangezien de game last heeft van wat haperingen.