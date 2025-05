The Shadow Syndicate sluipt naar de Nintendo Switch 2

KillaSoft heeft aangekondigd dat hun nieuwe project, The Shadow Syndicate, naar de Nintendo Switch 2 zal komen. In deze verhalende stealth action game zullen spelers zich een weg moeten sluipen en vechten om een donker complot te ontmantelen. Wanneer is nog niet bekend, al staat er op de steam pagina van dezelfde game wel te lezen dat deze ‘binnenkort verwacht’ wordt. Een trailer is al wel vrijgegeven, waarin de stijl van de game even goed naar voren komt. Deze kun je hieronder bekijken.

The Shadow Syndicate is een verhaal gedreven stealth action game welke zich afspeelt in een fantasie versie van het Brooklyn van de jaren 30. Jij volgt het verhaal van Sam Marlowe, een ex-soldaat die nu bijbeunt als privé detective. Tijdens een zaak komt hij op het spoor van een groot complot, waarbij geheime genootschappen, occulte krachten en een aanhoudende duisternis gemoeid gaat. Gelukkig ben je zelf ook niet helemaal hulpeloos en kun je je vervloekte ‘sacrifice ring’ gebruiken om hulp te krijgen van bovennatuurlijke krachten… maar natuurlijk zit daar wel een prijskaartje aan. Verken de stad, sluip, vecht en ontdek langzaam maar zeker het donkere complet dat deze stad in zijn greep houd.