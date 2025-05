Louvre ondersteunt New 3DS niet lang meer

11 jaar geleden had Nintendo wel een hele bijzondere Direct, namelijk in samenwerking met het Franse kunstmuseum het Louvre. Als je je New Nintendo 3DS meebrengt naar het Louvre, kun je deze gebruiken voor een interactieve tour. Met behulp van geolocatie kun je precies zien waar je bent in het museum. Maar het is uiteraard meer dan een veredelde plattegrond, want je krijgt ook interessante informatie over het gebouw en diens kunstwerken. Een knap staaltje teamwork van Nintendo en het Louvre! Er werd zelfs een speciale app ontwikkeld die je kon gebruiken om je voor te bereiden op het bezoek. Maar helaas is de 3DS-era ten einde en zal ook het Louvre deze mogelijkheid niet lang meer ondersteunen.

Tot september van dit jaar heb je nog de mogelijkheid je New 3DS te gebruiken in het museum. Mocht je dus in de gelegenheid zijn, dan is dit een mooie kans om dit stukje (game)geschiedenis mee te krijgen. Heb jij ooit gebruik gemaakt van de New 3DS-tour? Laat het ons weten in de comments!