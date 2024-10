[Review] Super Mario Party Jamboree – zo’n feest is het in jaren niet geweest

Super Mario Party Jamboree – zo’n feest is het in jaren...

Mario Party is een serie waar ik vanaf het begin af aan mee ben opgegroeid. Vanaf Mario Party 1 op de N64 tot en met Mario Party 8 heb ik elke versie erg veel gespeeld. Echter, met 9 en 10 werd de gameplay naar mijn mening erg slecht. Super Mario Party en Mario Party Superstars zetten de eerste stappen in de goede richting. Nu met Super Mario Party Jamboree zetten ze nog een stap verder. Waarom het juist zo’n goed feestje is, lees je in deze review.

Party Plaza is de hub, maar toch ook niet echt

Mario Party spellen hebben eigenlijk altijd wel een redelijk standaard menu gehad met keuzes wat je wilde doen. Super Mario Party en Super Mario Party Jamboree hebben hier een uitzondering op. De Party Plaza is een plek waar je vrij kunt rondlopen en verschillende activiteiten kunt voltooien. Zo heb je een Data House om je gegevens te zien. Rankings voor je online resultaten, een Music Shop voor gameplay muziek, Card Shop voor het maken van een soort visitekaartje en een Reaction Shop voor het kopen van stickers. Allemaal niet zo heel bijzonder.

Dan zijn er nog twee andere opties die echt voor gameplay zorgen. De eerste is de luchtballon die je naar een andere hub brengt waar je de meeste game modussen kunt bekijken en kiest wat je wilt doen. Echter, er is ook een single player onderdeel te bereiken vanaf de plaza. De Party-Planner Trek, laat je langs alle borden gaan om zo verschillende kleine opdrachten uit te voeren voor mini sterren. Dit varieert van minigames tot quizzen. Het is een leuke manier om kennis te maken met alle borden, maar vond het niet heel bijzonder. Het leukste is dat je onderdelen kunt verzamelen om je plaza aan te passen.

Mario Party is weer echt een party

Super Mario Party had matige speelborden en Mario Party Superstars had er te weinig. Met Jamboree is er eindelijk weer de magie die ik heb gemist sinds het achtste deel. Niet alleen qua de retro borden van Mario Party 1 en 2, maar ook de nieuwe borden zijn divers en zitten erg goed in elkaar. Of het nu de eb en vloed mechanic is in Goomba Lagoon, de gigantische Wiggler in Mega Wiggler’s Tree Party of een andere mechanic die in een bord voorkomt. Normaal heb ik altijd wel een bord waar ik echt geen interesse in heb, maar deze vond ik stuk voor stuk erg sterk in elkaar zitten. Ook het feit dat er zeven borden zijn, helpt voor de variatie. Eén nieuw element wat ik in Jamboree erg fijn vind ook is dat je vijf save states voor de Mario Party-borden kunt hebben. Zo kun je dus verschillende sessies bewaren.

Het meeste van de reguliere gameplay blijft hetzelfde, dus ik zal hier niet echt veel op ingaan. Nog steeds moet iedereen iedere ronde een dobbelsteen gooien en eindigt de ronde met een minigame. Om het wat op te leuken kun je elkaar natuurlijk flink in de weg zitten. Door bijvoorbeeld het gebruik van buddies, VS-minigames, items en meer. Wat leuk gedaan is, is dat ieder bord een selectie van standaard items heeft, maar ook een selectie van unieke items die specifiek daar werken. Denk aan vier dobbelstenen op Roll ‘em Raceway of een schelp om het getijde aan te passen in Goomba’s Lagoon.

Zoals ik in de preview al noemde zijn er weer items die je op het bord kunt plaatsen die effect hebben wanneer je op een specifiek vakje komt. Zo kun je bijvoorbeeld de helft van iemand zijn munten stelen, of zelfs een ster. Gelukkig hebben deze geen permanent effect, aangezien ze verdwijnen zodra iemand er eenmalig op komt. Je kunt dus niet eeuwig anderen pesten met één item.

Flinke en goede variatie in minigames

Naast een mooie variatie aan borden heeft de game een erg uitgebreid assortiment aan minigames. Deze zijn allemaal vanaf het begin af aan vrijgespeeld (ergens wel jammer, aangezien de verrassing vroeger ook wel leuk was) dus je hoeft niet bang te zijn dat je onderdelen mist. Er is weer een variatie tussen spellen die je alleen met een enkele Joy-Con kunt spelen en spellen die ook met Pro-controllers gespeeld kunnen worden. Wanneer je geen Joy-Con wilt gebruiken blijft er in elk geval veel over, waardoor er genoeg te spelen is, ook zonder bewegingsbesturing.

De pro mode maakt de game wat minder random

Wanneer je iets minder aan het lot wilt overlaten introduceert Jamboree de Pro modus. Hiermee zijn er wat verschillen. Zo is er maar één bonusster die vooraf al bekend is, heeft die een vast aantal van 12 rondes en krijgt iedereen aan het begin een item naar keuze (uit acht opties). Bepaalde vakken met kans zoals een lucky space hebben maar één of twee opties. Boo steelt bijvoorbeeld ook altijd een vast aantal munten. Daarnaast is er geen homestretch en is er iedere minigame ronde een keus uit drie minigames waar willekeurig één van gekozen wordt. Iedere speler mag hiervoor een stem uitbrengen. Des te meer stemmen des te hoger de kans dat de minigame gekozen wordt.

Hierdoor is er wat meer gestandaardiseerd en kunnen spelers wat meer input hebben in de flow van de game. Het is een opvallende modus aangezien Mario Party bekend staat om het pesten van elkaar en onverwachte wendingen. Het is wel echt een leuke modus die iedereen zeker een keer moet proberen.

Ook wat kleine Quality of Life verbeteringen

Er zijn ook wat kleine veranderingen in de gameplay. Zo is nu voor een minigame begint bekend hoeveel munten iedereen krijgt voor bepaalde plekken in de minigame. Door dit duidelijk weer te geven is het wat beter inzichtelijk wat iedereen kan verdienen met een game. Dit is ook bij battle minigames het geval. Een andere designverandering is de manier waarop de beurten worden aangegeven. Onderin het scherm staan nu alle spelers naast elkaar met de volgorde. Door middel van een klein bolletje kun je zien waar ze op geland zijn als ze die ronde al geweest zijn en ook is het duidelijk gemaakt wanneer er een minigame zal beginnen.

Daarnaast is Bowser niet altijd gemeen wanneer je op zijn vakje landt. Zo kreeg een speler op de laatste plek bij Bowser zonder problemen maar liefst tien gratis munten. Bowser heeft dus een klein hartje in dit spel. Een ander punt wat een goede verbetering is, is dat bij de homestretch (laatste vijf rondes) dat de laatste plek niet per definitie alleen een voordeel krijgt. Zo werd een ronde van iedereen de munten verdubbeld. Hierdoor zat ik opeens op meer dan 200 munten.

Partners zijn terug, maar op een veel betere manier

Mario Party Superstars zag de buddies die je in Super Mario Party kon krijgen weer verdwijnen. Hoewel het een leuke toevoeging was, kon het makkelijk voor een flink oneerlijk voordeel zorgen. Nu zijn de hulpjes terug, maar zijn ze flink verbeterd. In dit spel is er maximaal maar een enkele buddy tegelijk op het bord. Deze buddy verschijnt willekeurig en is bovendien een willekeurige optie. Wat opvallend is, is dat niet alle speelbare personages kunnen voorkomen als buddy.

Om het eerlijk te houden verschijnt de buddy op het bord en wanneer er iemand voorbij loopt (binnen drie beurten) start er een showdown. Zo heeft Mario een reeks van drie klassieke minigames waaronder Bumper Balls en Shy Guy Says (met bekende muziek). Deze reeks van drie minigames bepaalt bij wie de buddy zich aansluit. Degene die hier voorbij loopt, krijgt een voordeel, maar dat voelde nooit als een oneerlijk groot voordeel. Eenmaal verbonden met een buddy krijg je bonussen zoals bij Daisy goedkopere items, bij Mario extra stappen en gebruikt Bowser Jr. iedere ronde een item.

Daarnaast heb je zowel voordelen als nadelen met een partner. Wanneer je op rood komt verlies je dubbele munten, kom je op blauw dan krijg je dubbele munten. Hetzelfde geldt voor item spaces, het gebruik van Boo om munten/sterren te stelen en het kopen van sterren. Om te zorgen dat je geen eeuwige voordelen hebt zijn er een paar maatregelen en die werken erg goed om het leuk te houden. Zo verlies je de buddy als iemand je voorbij loopt en is de buddy na de showdown maar drie beurten aanwezig. Het is een veel gebalanceerdere feature en dat maakt het nu een erg sterk onderdeel van de gameplay.

Minigame Bay

Op Minigame Bay heb je vijf verschillende opties om aan de slag te gaan met verschillende minigames. Natuurlijk heb je Free Play, maar zijn er ook leuke andere variaties. Zoals een Showdown Minigame Battle waar je de buddy showdowns afgaat en een online modus Survival. Ook heb je er de Daily Challenge waar iedere dag drie uitdagingen van drie minigames te vinden zijn. Ieder met een uniek thema zoals het zijn van een teamspeler of minigames in ruïnes. Tot slot heb je nog een 2 vs. 2 tag match waarin je in teams van twee het tegen elkaar opneemt. Genoeg variatie dus als je wat korte minigame sessies wilt hebben.

Overige modussen passen niet allemaal

Nu is dat nog niet alles. Zo heb ik in de preview de Koopathlon en Bowser Kaboom Squad al behandeld. Er is echter nog meer. Zoals de Toad’s Item Factory waar je met bewegingsbesturing knikkers naar een doel moet bewegen. Op zich een grappig onderdeel, maar niet echt iets wat goed past in een Mario Party. Het heeft geen party gevoel, ditzelfde voor de Paratroopa Flight School waar je rondvliegt in een aparte wereld. Het past gewoon niet echt in een Mario Party. De Rhythm Kitchen daarentegen waarin je speciale kookgerelateerde minigames speelt met je Joy-Con. Dit is een modus die voor wel wat leuke momenten kan zorgen en ook echt het party gevoel meebrengt.

Rondjes rennen in Koopathlon

De Koopathlon is een nieuw onderdeel van Super Mario Party Jamboree. In deze game speel je verschillende rondes van drie minigames waarna er een Bowser-minigame komt. Deze is willekeurig en kan in je potje ook verschillen per ronde. De bedoeling van de modus is als eerste vijf rondes van het parkour voltooien. Des te meer munten/punten je in een minigame verzamelt, des te meer stappen je vooruit gaat. Tegen CPU’s op de standaard moeilijkheid was hier geen uitdaging. Zo had ik op het einde van een potje iedereen een ronde ingehaald. Gelukkig is dit ook een modus die online te spelen is. Het speelveld kan tijdens het spelen wel opgeschud worden door middel van items die je kunt verdienen. Zo kunnen munten je helpen, terwijl andere de tegenstander hinderen. Zo werd ik aangevallen door Bowser dankzij een CPU. Hierdoor was mijn spel een aantal seconden stilgelegd.

Na drie minigames komt Bowser langs om de boel te pesten. De Bowser-minigames moet je namelijk winnen om geen problemen te ervaren, wanneer je verliest, word je afhankelijk van je ranking een aantal plekken teruggezet. Nu zijn de spellen op zich niet zo moeilijk, maar is het aantal tegenstanders vervelend. De minigames worden namelijk met alle 20 spelers tegelijk gespeeld. Zo zul je vooral problemen ervaren doordat een tegenstander je in de weg staat.

Deze modus brengt een leuke uitdaging met zich mee. Hoewel ik het jammer vind dat de normale minigames vaststaan per potje, is het tempo wel zo snel dat het niet echt gaat vervelen. Zo hoef je zeker niet al te veel rondes te doorstaan om het parkours te doorlopen.

Bowser Kaboom Squad

Bowser Kaboom Squad is een andere modus die zowel offline als online te spelen is. Deze laat je met zeven anderen samen spelen om het op te nemen tegen een grote Bowser. Deze zeven kunnen online spelers zijn of CPU’s. Dit op één van drie verschillende levels. Het doel is om binnen een bepaalde tijd verschillende kratten kapot te slaan en bommen te verzamelen. Zodra je er twintig naar een kanon hebt gebracht zal er schade toegebracht worden aan Bowser. Het doel is om Bowser binnen vijf rondes te verslaan.

Iedere ronde duurt negentig seconden, hierna zul je de ronde afsluiten met een minigame. Voor deze minigames is het leuk om te zien dat er speciale minigames gemaakt zijn voor de modus. Je moet namelijk in de minigames echt met acht spelers samenwerken. Of het nu is om een puzzel te voltooien of om een volleybal over te gooien. Afhankelijk van je gezamenlijke score krijgt iedereen de mogelijkheid om een item te kiezen. Dit kunnen boost pads zijn die je kunt neerleggen, een hamer om kratten sneller kapot te slaan en meer. Omdat ieder item wel ook echt nut heeft, is het slim om met zijn allen divers te kiezen.

Een andere mechanic die erin zit is bonustijd. Je kunt in de levels munten verzamelen en wanneer dat aantal gezamenlijk de honderd bereikt heb je de bonustijd geactiveerd. Hiermee krijg je dertig seconden extra de tijd om zo veel mogelijk bommen naar het kanon te brengen. De limiet van twintig bommen is tijdens bonustijd niet van toepassing en alle bommen die je afschiet aan het einde van bonustijd brengen dubbel zo veel schade toe aan Bowser.

Het is een grappige modus en leuk om eens een keer samen te werken met andere spelers. Het kan ook wel een flinke uitdaging zijn om met elkaar te communiceren. Zelfs met de paar mogelijkheden die in game zitten. Wat wel jammer is, is dat CPU’s erg slecht spelen en voor mijn gevoel echt bijna niets bijdragen. Dus dit met anderen spelen is zeker aangeraden.