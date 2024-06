[Preview] Nintendo World Championships: NES Edition – voor ieder wat wils

Wij konden al even aan de slag met Nintendo World Championships: NES Edition. Of het een topper lijkt te worden lees je hier.

Over iets meer dan drie weken verschijnt Nintendo World Championships: NES Edition in de eShop (en voor de gelukkigen fysiek). Wij hebben laatst bij Nintendo op kantoor alvast wat van de game kunnen proberen en tot nu toe is onze ervaring best wel positief.

Wanneer je het spel voor het eerst opstart zul je een profiel moeten maken. Hiervoor kies je een profielicoon en een zinspreuk. Ik ging met een icoon van Link, maar iedere toegevoegde game heeft opties. In eerste instantie zijn er beperkte mogelijkheden, maar door het spelen van uitdagingen kun je meer vrijspelen. Qua zinspreuken heb je ook vele keuzes, maar die slaan vooral op dingen als “Ik ben van de NES-generatie”. In elk geval niet echt bijzonder.

Opdrachten zijn erg divers

Nu heb ik niet enorm lang kunnen spelen en bij lange na niet alle opdrachten kunnen doen, maar de game is flink divers qua opdrachten. Zo heb je gemakkelijke opdrachten als een ronde rijden in Excitebike, een mushroom in Super Mario Bros. pakken of het einde van een level halen in Kirby. Dit tot het moeilijkste niveau waar je bijvoorbeeld Super Mario Bros. volledig moet doorspelen met behulp van Warp Pipes. Iedere opdracht is gemaakt om een bepaalde tijd in beslag te nemen en dat varieert van enkele seconden tot zelfs iets van zes of tien minuten.

Wanneer je een uitdaging start laat het spel je kiezen of je direct wilt beginnen of je kunt een instructie video van een mogelijke oplossing bekijken. Dit zal echter niet de snelste manier zijn en dus niet genoeg voor de beste resultaten. Ook laat het spel je in principe niet echt doodgaan. Wanneer je doodgaat, spoelt het namelijk een stukje terug en kun je vanaf daar verder proberen. Echter, de tijd blijft gewoon doorlopen. Dit bespaart een beetje frustratie, zeker in uitdagingen waar je heel Super Mario Bros. moet doorspelen. Als je dan opnieuw moet in wereld 8, baal je wel namelijk. Hetzelfde gebeurt wanneer je een fout maakt en te ver door loopt. Zoals een verkeerde Warp Pipe pakken.

Hoewel je als speler begint met enkele opties, krijg je voor het behalen van iedere uitdaging munten waarmee je nieuwe uitdagingen kunt vrijspelen (of profieliconen kopen). Dit is alleen nodig voor single player, voor multiplayer is alles van tevoren vrijgespeeld. Hierdoor heeft de speler een constant gevoel van progressie in het spel wat fijn speelt.

Ik heb echter wel een irritatiepuntje voor de standaard modus. Zo geeft iedere uitdaging een rank wat op kan lopen tot en met een S-Rank. Echter, het spel geeft geen indicatie hoe dicht bij je de volgende rank zit en met speedruns kan het soms echt net een microseconde schelen. Persoonlijk zou ik het wel interessant vinden hoe dichtbij ik de S-Rank zou zitten. Hier zullen echter vast guides over verschijnen. Mocht je niet voor de S-Rank gaan, kun je wel nog digitale pins verzamelen door in een uitdaging een A-Rank of hoger (A+, A++ en S) te halen.

Strijden tegen elkaar

In de afgelopen Direct werd de Survival Mode aangekondigd, in de Nederlandse versie heet deze modus ‘Recht van de snelste’. In deze modus speel je tegen zeven ghost data in meerdere eliminatierondes. Deze modus heeft twee verschillende cups (Zilver en Goud) met ieder eigen een set van drie opdrachten. Deze veranderen regelmatig door middel van online updates. Met Zilver het normale niveau en Goud als het lastigere niveau heb je verschillende uitdagingen. De opdracht is om in iedere uitdaging tot de beste helft te horen. Zo vallen iedere ronde de helft van de spelers af (van acht naar vier naar twee). Als je de laatste uitdaging wint, win je de cup. Ook al ben je in de eerste uitdaging misschien vierde geworden.

De zilveren cup was tijdens de preview erg goed te doen. De gouden cup had echter een uitdaging ‘Vliegensvlugge vuurbal’ waarin je als Kirby door een level heen moet racen. Echter, het level zit vol stekels die je moet ontwijken. Hiervoor kun je in het begin de vuurbal kracht krijgen, echter als je hem verliest, weet je al dat je niet meer kunt winnen. Dat verliezen gebeurd best snel door precieze timing die nodig is of net een verkeerde knop. Het is dus wel echt een goede uitdaging om deze cup te behalen.

Deze modus geeft normaal gezien iedere speler een even groot scherm, maar aangezien je speelt tegen ghost data, is het mogelijk om in de instellingen aan te passen en zo je eigen gameplay groter te krijgen. Zeker in handheld is dit een goede toevoeging, aangezien het dan wel erg klein wordt.

Een reeks uitdagingen achter elkaar

Een andere modus die we hebben kunnen proberen met meerdere spelers zijn de Challenge Packs oftewel de uitdagingsreeksen. Deze modus is met acht spelers lokaal te spelen, dus perfect voor een feestje. Hierin moet je meerdere uitdagingen achter elkaar uitvoeren. Iedere uitdaging levert een speler een aantal punten op op basis van zijn rank. Wanneer het je echt niet lukt, kun je een uitdaging opgeven en dan ontvang je 0 punten.

Het leuke aan deze modus is ook dat de reeksen verschillende categorieën heeft. Zo heb je de reeks NES 1988-1993 met daarin vier uitdagingen uit games van die periode. Zo zit er van Super Mario Bros. 2, Zelda II, Super Mario Bros. 3 en Kirby’s Adventure ieder een uitdaging in. Ook hier zijn er flink wat keuzemogelijkheden. Niet alleen qua moeilijkheidsgraad, maar ook in lengte. Zo zijn er met drie uitdagingen, maar ook met vier.

In de preview heb ik het niet kunnen zien, maar ik hoop dat spelers zelf ook reeksen kunnen maken. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen aangezien er ook zeker gedeeltes van het spel waren waar wij nog niet mee aan de slag konden.

Voorlopige conclusie

NWC: NES Edition heeft flink wat positieve punten. Zo is er veel vrij te spelen, maar heb je niet het gevoel dat je moet gaan grinden. De game heeft bovendien voor ieder wat wils. Zo zijn er genoeg uitdagingen voor ieder niveau speler. Doordat online uitdagingen regelmatig updaten en je genoeg multiplayer opties hebben lijkt het spel veel herspeelbaarheid te gaan hebben. Persoonlijk vind ik dit een zeer waardige opvolger voor NES Remix.