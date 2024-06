Trinity Fusion heeft een releasedatum

Binnenkort krijgen we een heerlijke 2D-shooter op de Switch.

Trinity Fusion is één en al combat. Vloeiende gevechten in een prachtige 2D-omgeving. Er is nu een releasedatum bekendgemaakt!

Deze zomer nog beschikbaar

Het wachten duurt nu niet meer zo lang, want ontwikkelaar Angry Mob Games kwam zojuist met een releasetrailer. In Trinity Fusion probeer jij de multiverse tegen te houden. Door de scheur die is ontstaan verschijnen er namelijk veel vijanden en ook nog eens uit andere tijdlijnen. Het doel is uiteindelijk om deze scheur te vernietigen en zo rust te creëren in alle werelden. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Gelukkig kunnen wij dankzij een heleboel vaardigheden, vijanden aan de lopende band uitschakelen. In de trailer zien we ontzettend veel verschillende manieren om gevechten aan te gaan. Denk aan schieten, dichtbij gevechten, het plannen van gevechten door bijvoorbeeld vallen te plaatsen en ga zo maar door. Er lijken oneindig veel mogelijkheden te zijn, maar van tevoren kies je wel een bepaalde soort ‘build’. Daarmee wordt de focus gelegd op een type strijder. Later in de game zien we dat ook verschillende ‘builds’ kunnen combineren.

Trinity Fusion verschijnt op 1 augustus. Een zomerse knaller ligt op je te wachten. Ga jij hiermee aan de slag?