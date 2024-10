Verhalende game Crackernuts komt naar de Switch

Hairy Heart Games heeft aangekondigd dat hun aankomende project ‘Crackernuts’ ook naar de Switch komt. Deze korte, lineaire game verteld een verhaal gebaseerd op een oud schots sprookje. Wat echter het interessantst is, is dat de complete game is gemaakt door middel van handgemaakte poppen en sets. Wie benieuwd is hoe dat eruit ziet kan hieronder alvast de trailer bekijken. Een releasedatum voor de game is helaas nog niet bekend.

Crackernuts is een kort verhaal, gebaseerd op een Schots sprookje waarin een meisje haar hoofd wordt verwisseld met die van een geit. Deze geit en het meisje hebben samen een boekenwinkel, maar hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft vooral te maken met de buitenwereld: het land is gehuld in duisternis en niemand leest meer. Om uit te zoeken wat er gebeurd is moet je op zoek naar de heks die je getransformeerd heeft. Daar ontdek je echter al snel dat er een donkere geheim in het koninklijk huis dat het land regeert zit … De game is een korte en lineaire ervaring, waarbij je verschillende keuzes moet maken om te zien hoe het verhaal zich uitspeelt.