Angel at Dusk krijgt Switch-versie

Angel at Dusk komt naar de Switch. Dat hebben uitgever Sanuk en ontwikkelaar Akiragoya aangekondigd. De game verscheen begin dit jaar op Steam, waar het momenteel overweldigend positieve reviews heeft. Angel at Dusk is een surreële en vreemde liefdesletter aan klassieke shoot ém up games, en binnenkort kunnen we er op de Switch mee aan de slag. De game staat namelijk gepland voor release op 7 november. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken. En als je nou benieuwd geworden bent naar deze titel hebben we goed nieuws voor je, want er is inmiddels een demo te spelen.

Het verhaal van Angel at Dusk speelt zich ver, ver, VER in de toekomst af. De mensheid heeft alle criminaliteit, pijn en verlangens de wereld uit geholpen. De wereld is verlost van de bron van alle zondes en intellect, en is verheven tot de orde van engelen. Het jaar is 2300 000 000 AD. De “aarde” is een paradijs van engelen. Maar tijd staat niet stil. De zon is in zijn laatste levensjaren en is begonnen met uitdijen. De aarde staat aan het begin van een lange schemering.

Ontwijk vuur, verzameld voorwerpen en schiet honderden vijanden plat in deze ode aan klassieke shoot ‘em ups. Hoe dichterbij je vijand je bent, hoe meer HP je terugkrijgt en er betere power-ups verschijnen. Vernietig inkomende projectielen met een goed getimde oplaad aanval, om daarna de vijanden zelf te lijf te gaan met een hamer. Met verschillende arcade modussen, een hele sloot aan ruimteschepen om te unlocken en de prachtigste groteske art die je ooit gezien hebt ben je wel even bezig!