[Review] Rhythm Paradise Groove – Alles heeft een ritme

Rhythm Paradise Groove werd alweer eventjes terug aangekondigd voor de Nintendo Switch. Begin 2025 liet Nintendo weten dat dit één van de titels was die ook in de loop van 2026 nog voor de Switch 1 zouden verschijnen. Persoonlijk was ik daar niet blij mee, omdat de serie één van mijn favorieten is van Nintendo. Na lang wachten, ligt Rhythm Paradise Groove nu dan eindelijk in de (digitale) winkels. Weet dit deel opnieuw het juiste ritme te pakken?

Simpel maar oh zo leuk

Voor wie de serie niet kent, eerst een korte introductie. De Rhythm Paradise-franchise is een bekende serie op Nintendo-platformen, waar minigames met ritme centraal in staan. Al vele delen zijn uitgekomen voor de GBA, Wii en DS. Het nieuwste deel biedt weer tal van nieuwe minigames die je moet spelen met je gevoel voor ritme. Ook is er weer een multiplayer modus aanwezig, waar je met vier spelers kan spelen op één game. Dit lijkt dan ook hét ultieme Rhythm Paradise spel.

Herkenbaar maar oh zo leuk

Rhythm Paradise Groove is op gebied van gameplay vrijwel identiek als zijn voorgangers in de serie. Het nieuwste deel geeft je toegang tot meer dan 80 verschillende minigames die, je kunt het al raden, allemaal draaien rond het behouden van een bepaald ritme. Van een potje voetbal tot een paraplu show geven. Het zijn verschillende kleine spelletjes die je uitvoert op het juiste ritme. Meestal gebruik je hiervoor alleen de A-toets, maar soms heb je verschillende knoppen nodig. Telkens wanneer je een reeks met 5 minigames hebt gespeeld, volgt er een remix die jouw talent nog even extra op de proef stelt. Heb je ook deze met een voldoende weten te halen? Dan ga je door naar de volgende reeks minigames. Je raadt het al, beetje bij beetje worden de minigames moeilijker en moeilijker. Ook de remix onderdelen vormen op den duur een pittige uitdaging. Oefenen en goed naar de voorbeelden kijken, zal zeker verderop in de game behoorlijk belangrijk worden.

Kan behoorlijk pittig worden!

Vooral de spelletjes die je later tegenkomt kunnen flink lastig worden en vergen oefening. Maar oefening baart kunst, waardoor het spel nooit té moeilijk wordt. Tenminste, niet wanneer je snel achter elkaar speelt. Snel door de game gaan is gewenst omdat je technieken leert welke later ook weer nodig zijn. Speel je het spel een week niet, dan heb je grote kans dat je latere minigames erg lastig gaat vinden. Dit probleem zit hem vooral in remixes waarin meer dan tien minigames tegelijk voorbij komen

Hilarisch

De kracht van de game zit nog steeds in de vrolijke beats en met name de knotsgekke minigames. De spelletjes zijn namelijk vaak zo idioot, dat je afvraagt wie dit kan bedenken, en dat bedoelen we op een goede manier. Zo moet je jezelf verstoppen voor een boze maan, moet je fruit over je spierballen laten stuiteren en ga zo maar door. En waar de game al een genot is om in je eentje te spelen, is ook de multiplayer erg leuk. Deze modus kent allemaal andere minigames dan de singleplayer mode en biedt een variatie aan knotsgekke spelletjes waarbij je soms samenwerkt en het soms juist tegen elkaar opneemt. Een perfecte partygame voor op een feestje!

Visueel gezien biedt Rhythm Paradise Groove weinig indrukwekkends. Eerlijk is eerlijk, maar daar draait het ook in zijn geheel niet om. De spelletjes ogen allemaal functioneel en grappig, maar Rhythm Paradise Groove draait echt om de lol en het ritme. En laat het met dat laatste nu helemaal goed zitten. De vele muziekjes zijn grappig en catchy, en sluiten op een geweldige manier aan bij de vaak absurd gekke minigames. De game en spelletjes worden aan elkaar gepraat door een verteller die op een robot-achtige manier alles aan je uitlegt. In het Nederlands moest ik daar écht even aan wennen, maar al snel wist ik de text-to-speech stem juist enorm te waarderen.

Om de review toch met een kritische nooit af te sluiten, is met name de replay-waarde wellicht wat teleurstellend. Dat ligt echter wel helemaal aan jezelf. Ben je iemand die overal de perfecte score wil behalen? Dan ben je wel even bezig, want dat is lang niet altijd even makkelijk. Wil je vooral door het spel heen, dan ben je er wél relatief snel doorheen. Daarna zijn er nog enkele grotere minigames, waaronder een mini RPG op ritme, maar dat moet je ding zijn. Gelukkig vraagt Nintendo ook niet de volle prijs voor de game, en biedt de game voor de gemiddelde speler nu alsnog voldoende waar voor zijn geld.