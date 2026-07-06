Pokémon LEGO krijgt er drie sets bij in augustus

Sinds begin dit jaar heeft LEGO een samenwerking met Pokémon en hoewel er ondertussen drie sets te koop zijn en in sommige landen er flink wat Smart Play-sets aankomen, zijn er nu weer wat extra producten bekend gemaakt. Deze drie producten vallen in de “Volwassen” lijn van LEGO en de goedkoopste onthulde set is dan ook € 69,99.

Om te beginnen komt Munchlax met 757 blokjes uit voor € 69,99. Deze set geeft je Munchlax op een boomstronk met wat (opgegeten appels). De iets duurdere set is een al eerder gelekte set van Arcanine. Deze bestaat uit 1190 blokjes en is een losstaand model van de bekende vuur Pokémon. Tot slot kun je voor € 129,99 een Rayquaza op Sky Pillar kopen. Hierbij heb je 1083 steentjes en is Zinnia als minifig toegevoegd. De sets moeten volgende maand al verschijnen in de winkels. Zo staat de releasedatum op 1 augustus.