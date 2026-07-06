Nintendo kondigt officieel aangepaste producten aan met vervangbare batterij

Vanaf volgend jaar moeten de meeste producten met een batterij die geleverd worden in de EU een vervangbare batterij hebben. Hieronder gaan dan ook de Switch, Switch 2 en accessoires vallen. Eerder bleek het al dat er een nieuwe versie van de Switch 2 in de maak is, maar vandaag is bekend wat er precies gaat veranderen. De eerste producten komen al deze zomer op de markt, hierna zal Nintendo ook batterijvervangingsets aan gaan bieden. Helaas betekent dit wel dat de levering van de originele Switch, Switch OLED en Switch Lite vanaf half februari gestopt wordt voor EU landen. Dit geldt ook voor de Go Plus + , Switch Pro controller, SEGA Mega Drive (NSO) controller en de NES & SNES (NSO) controllers

De volgende producten zullen vervangen worden, sommige producten worden hierdoor zwaarder/krijgen minder capaciteit: