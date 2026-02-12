Wii krijgt een nieuwe game – ook fysieke release

Het Nintendo Wii-tijdperk ligt inmiddels toch al behoorlijk wat jaartjes achter ons, maar geloof het of niet, de console van Nintendo zal dit jaar een gloednieuwe game voorgeschoteld krijgen. Het gaat hierbij om het spel Metal Canary, welke ook een fysieke release zal krijgen. Beelden van Metal Canary kun je hieronder bekijken.

Metal Canary is een shoot ’em up game waarbij je de welbekende Wii Remote én de nunchuck controller gebruikt om vijanden te ontwijken en neer te schieten. Nai Adventure ontwikkeld het spel, terwijl uitgever Old Game de fysieke release voor zijn rekening neemt.

Zit jij stiekem nog te wachten op een nieuwe Wii-titel? Laat het ons hieronder weten!