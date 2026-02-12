Sla vandaag je slag, want Mario Tennis Fever is nu te spelen op de Switch 2!

September vorig jaar werd er tijdens een Nintendo Direct bekendgemaakt dat er een gloednieuw Mario Tennis-spel naar Nintendo’s tweede hybride console zou komen: Mario Tennis Fever. Inmiddels is het wachten voorbij, want vanaf vandaag is de tennisgame te spelen op jouw Nintendo Switch 2. Om de release te vieren, zijn er twee korte video’s vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. De titel gaat digitaal voor een bedrag van €69,99 over de toonbank, al kost de fysieke versie 10 euro meer. Als je Mario Tennis Fever via Nintendo’s officiële website wilt aanschaffen, digitaal of fysiek, dan kan dat via deze link.

In Mario Tennis Fever pak je jouw tennisracket erbij en maak je gebruik van topspins, slices, lobs en andere bekende slagen! Nieuw in dit spel is de mogelijkheid om te glijden, waardoor er een andere manier van verdedigen op je staat te wachten. Daarbij hoef je niet met een simpel tennisattribuut te spelen, aangezien je ook één van de vele Fever-rackets uit de kast kunt pakken. Elk van deze speciale rackets heeft een eigen kracht. Zo kun je denken aan het bevriezen van de baan, tegenstanders kleiner maken met minipaddenstoelen of jezelf verdubbelen als schaduw. Verder zijn er verschillende spelstanden zoals Toernooistand, Missietoren en een Avontuurmodus. Met wie van de 38 personages ga jij als eerst de baan op?

