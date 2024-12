DoDonPachi Saidaioujou is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch

Uitgever Live Wire heeft vandaag aangekondigd dat DoDonPachi Saidaioujou nu verkrijgbaar is voor de Nintendo Switch, voorlopig alleen in Japan.

Dit bullet-hell shoot-‘em-up spel debuteerde oorspronkelijk in de arcades in 2012 als DoDonPachi SaiDaiOuJou en kreeg een wereldwijde release in 2020. In 2013 werd het ook uitgebracht voor de Xbox 360. In DoDonPachi Saidaioujou probeer je “The Utopia,” een perfecte samenleving, te beschermen tegen mechanische buitenaardse indringers. Samen met je trouwe “Element Doll” neem je het op tegen genadeloze vijanden terwijl je een verborgen computernetwerk vernietigt dat de invasie aanstuurt. De game biedt vier moeilijkheidsgraden, een uitgebreid verhaal in “Ver. Saya” met volledige voice-acting, en een dynamisch scoresysteem. Met tools zoals lasers, bommen en het Hyper System kun je vijanden efficiënt uitschakelen, terwijl de “GP System” je score exponentieel laat groeien.

ben jij fan van bullet-hell shoot-em-up spellen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.