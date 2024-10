Ja, je leest het goed Yooka-Replaylee komt naar Nintendo-platforms. Niet specifiek de Nintendo Switch, maar Nintendo-platforms. Dat zou zomaar kunnen duiden op de opvolger van de Switch. Dus wie weet zien de dit stel binnenkort op de Switch 2. Het zal bovendien niet de eerste game zijn die voor de opvolger gepland staat. Zo zagen we al eerder een aankondiging van My Time at Evershine voor de Switch-opvolger. Wanneer we de definitieve versie van de originele Yooka-Laylee kunnen verwachten, is onbekend.

De definitieve versie zal gepaard gaan met meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel. Er is onder andere gesleuteld aan het platformen en uitdagingen. Ook is er een nieuw likje verf overheen gegaan. Dit alles is te zien in onderstaande trailer. Oh en wat er nog meer nieuw is: Coinelius, Q.U.I.D.S. en muziek.

Kijk jij uit naar Yooka-Replaylee? Laat het ons weten in de reacties!