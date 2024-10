Ontdek een bovennatuurlijk mysterie in CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED

Roseverte is een indie-ontwikkelaar en het meest bekend van visual novels gericht op het vrouwelijke publiek. Zo bracht Roseverte eerder dit jaar nog How to Sing to Open Your Heart Remastered uit op de Nintendo Switch, wat het derde deel in de Story of Eroolia-serie is. Onze review daarvan kan je hier lezen. Binnenkort zal ook de CAFE 0-reeks zijn opwachting maken op Nintendo’s hybride console. Het zal gaan om CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED. Dit is het tweede deel in de reeks en kwam oorspronkelijk uit in 2016, met een REMASTERED-versie in 2023. Hoewel het een tweede deel betreft, is deze losstaand speelbaar. De game zal vanaf 1 november 2024 in de Nintendo eShop verkrijgbaar zijn.

CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED is een visual novel met een bovennatuurlijk en mysterieus sfeertje. Het verhaal speelt zich af in een dorpje waar Corliss Green werkt. Dat klinkt allemaal heel normaal tot ze op een dag wakker wordt voor een nogal apart café. Daar vertelt Noir dat ze het niet heeft gered om naar de hemel te gaan en dat ze dus al dood is. Nu als verloren ziel is ze beland bij Café 0. Hoe ze dood is gegaan, weet ze niet. Maar ze krijgt de kans om terug te keren naar een week voor haar dood. Wat zal ze allemaal ontdekken?

