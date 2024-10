Metal Slug Tactics heeft eindelijk een releasedatum

Het heeft even geduurd, maar de release van Metal Slug Tactics is eindelijk in zicht. Nadat de game in 2021 werd aangekondigd werd de game geplaagd door verschillende vertragingen, en het laatste nieuws was dat de game deze herfst zou verschijnen. En gelukkig blijkt dat ook zo te zijn! We zullen nog even moeten wachten, maar deze tactische RPG verschijnt op 5 november eindelijk op de Nintendo Switch. Voor de gelegenheid is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Metal Slug Tactics is een strategische RPG met roguelike elementen. Versla op tactische manier je tegenstanders door troepen te besturen op een isometrisch speelveld. Dit in tegenstelling tot de klassieke Metal Slug sidescrolling platform-shooters, waarbij het scherm binnen no-time gevuld was met de meest gigantische bazen en explosies. In plaats daarvan zul je nu tactisch gebruik moeten maken van je squad en de vaardigheden die ze hebben, waarbij je gebruik maakt van klassieke Metal Slug wapens, verschillende skill trees en een attack-fueling adrenaline systeem waarmee je je tegenstander te snel af bent.