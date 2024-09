My Time at Portia-sequel aangekondigd voor… de Switch-opvolger!

Vlak na het nieuwsbericht dat er gisteren veel bezoekers zijn geweest bij Nintendo of America om héél misschien de Switch 2 te bekijken, hebben we nog een nieuwtje. Maar… deze is groter, want nu weten we echt dat de eerste game voor de Switch 2 is aangekondigd. My Time at Evershine is namelijk officieel getoond voor de Switch-opvolger (dankjewel Eurogamer).

Bekijk de trailer (van de pc-versie) hier:

Om de game te kunnen betalen, start ontwikkelaar Pathea Games een Kickstarter die op 24 september live moet gaan. Het is natuurlijk nog niet bekend of de Switch 2 dan ook getoond gaat worden, maar we mogen natuurlijk hopen…

In My Time at Evershine speel jij een Gouverneur van een nieuw stadje. Je begint bij een kampvuur en gaat op avontuur, om zo jouw kampplaats te veranderen in een dorpje en uiteindelijk jouw eigen metropool te besturen. En voor het eerst in de geschiedenis van de “My Time at”-games kun je nu ook in co-op spelen.

Volgens het artikel op Eurogamer kan deze game niet op de traditionele Switch gespeeld worden en is de next-gen-techniek van de console nodig om My Time at Evershine draaiende te krijgen. Het zal je dan ook niet verbazen dat de game daarnaast ook nog naar de Xbox Series en PlayStation 5 komt.