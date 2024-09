Zelda: Tears of the Kingdom had bijna Tears of the Dragon geheten

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is inmiddels bij iedere Zelda-fan bekend als de opvolger van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, echter had de game bijna een andere naam gehad. Het oorspronkelijke plan was namelijk om de game The Legend of Zelda: Tears of the Dragon te noemen. Dit opmerkelijke feit liet Eiji Aonuma, de producent van de game, weten. Aonuma sprak over Tears of the Kingdom in een onlangs uitgebrachte artbook. Zo vertelde hij dat de naam “Tears of the Dragon” mogelijk problemen zou kunnen geven omdat het de Light Dragon wellicht te veel zou benadrukken.

Hoe is het team uiteindelijk dan op de huidige titel van de game gekomen? Pas nadat een ander lid van het team achter de game “Kingdom” had voorgesteld, werd de uiteindelijke titel daarin veranderd. Het betreffende artbook waarin Aonuma sprak over de titel van de game kun je overigens hier bestellen.

“Letting it slip that the Light Dragon is Zelda would have been a problem, and this had an effect on the title too. One of the candidates for the title that made it to end was ‘Tears of the Dragon’.



