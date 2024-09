[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 37

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection

Prijs in de Nintendo eShop: € 49,99– 12 september 2024

Het is zover! Capcom heeft eindelijk een aantal van hun klassieke fighting games ‘vrijgelaten’. Deze games zijn van oorsprong arcade games, en alhoewel er over de jaren heen wel een aantal ports zijn verschenen zijn de meeste al jaren niet meer te krijgen. Tot nu dus! In deze Fighting Collection zitten 7 arcadeklassiekers met de favoriete crossover-games van Marvel en Capcom. Elke game kan zowel coöp als online gespeeld worden en bevat een aantal nieuwe functies waaronder een training mode, instelbare moeilijkheidsgraden en een ‘One Button Specials’ mode waardoor de game makkelijker wordt voor beginners. Daarnaast bevat de game een museum met meer dan 500 illustraties en nooit eerder vertoonde ontwikkelingsdocumenten en 200 muzieknummers uit de originele arcadekasten.

Lollipop Chainsaw rePOP

Prijs in de Nintendo eShop: €44,99 – 3 september 2024

De originele Lollipop Chainsaw alweer uit 2012. De game werd toen ontwikkelt door Grasshopper Manufacture, die de game helaas niet naar een Nintendo Console bracht. Maar daar komt nu verandering in! In deze re-make volg je wederom het verhaal van legendarische zombie jager Juliet, die het met haar trouwe kettingzaag opneemt tegen hordes ondode vijanden. Ze komt uit een familie van zombiejagers en weet dus maar al te goed wat ze moet doen. Samen met haar vriend en familie probeert ze de zombie apocalypse te voorkomen. En dan is het ook nog eens haar 18e verjaardag!

In deze remake is het verhaal helemaal hetzelfde gebleven en is vooral de focus gelegd op quality-of-life-verbeteringen. Zo is de resolutie opgeschaald naar Full HD en zijn de laadtijden drastisch gereduceerd. Maar ook is er meer content, zo is er naast de standaard gamemodus een nieuwe RePOP-modus. Deze geeft de game een unieke, kleurrijke popart-look wanneer je vijanden schade toebedeelt. Ook is er een Time-modus toegevoegd met een rankingsysteem en heeft Juliets kamer meer features gekregen.

Caravan SandWitch

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 3 september 2024

In Caravan SandWitch ga je op reis in een pittoreske sci-fi wereld om je verdwenen zus te vinden. Dit doe je te voet of in je camper, je vaste metgezel. Hierin bevinden zich een aantal essentiële voorwerpen, maar tijdens je reis zul je deze ook kunnen upgraden om nieuwe omgevingen te verkennen. Leer de mensen van Cigalo kennen, help ze hun problemen op te lossen, verken de wereld en ontrafel het mysterie van je verdwenen zus.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 september:

9 september – Hard Time III

10 september – Yars Rising

10 september – UNO Legacy Edition

10 september – Elsie

10 september – Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York

10 september – Rugrats: Adventures in Gameland

10 september – Customers from Hell

11 september – Crossy Road Castle

11 september – Kiki – A Vibrant 3D Platformer

12 september – Fabledom

12 september – Garden Witch Life

12 september – Doomsday Paradise

12 september – Basiege – Console

12 september – Nubla

12 september – Nubla 2

12 september – NanoApostle

12 september – Just 1 Minute! Memory Test with Masterpieces

12 september – Eden Genesis

12 september – Wild Bastards

12 september – Jackbox Naughty Pack

12 september – Downfall

12 september – Selfloss

12 september – Pixel Game Maker Series The Willow Man

12 september – Celestia: Chain of Fate

12 september – Grapple Dogs – Cosmic Canines

12 september – The Hokkaido Serial Murder Case: The Okhotsk Dissappearance

12 september – GoobnBalloonsDX

12 september – Taboo Trial (Deluxe Edition)

12 september – Line Time

12 september – Metro Quester | Osaka

12 september – Beneath Oresa

12 september – Alian Planet

12 september – Make it! Crepe

12 september – Aidan in Danger

12 september – Brain Training!! Hiragana & Katakana Search

12 september – Next of Kin

12 september – EGGConsole ‘Dragon Slayer: The Legend of Heroes’ PC-8801mkIISR

12 september – Road Defense: Outsiders

12 september – Spot the Difference – Ukiyo-e – Thirty six Views of Mt. Fuji

12 september – 10 second Ghost

12 september – Super Market Simulator Pro

13 september – Fashion Girls – Silver Edition

13 september – Edge of Sanity

13 september – Sweet bakery Tycoon – Value Edition

13 september – Real Cake Maker

13 september – Absolute Fear -AOONI-

13 september – Nimbusfall

13 september – Supermarket Manager Empire 2024

13 september – Deep Beyond

13 september – Warzone Chronicles 2: Warfare Shooter Zombie

13 september – Samurai Kento

13 september – Moe Waifu H Genius

14 september – MECH Wars

15 september – Dare to Spread: ARmy Turn Based Strategy

