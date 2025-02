3DS ‘StreetPass Mii Plaza’ soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music

De soundtrack die deze week is toegevoegd aan Nintendo Music is die van de 3DS game Streetpass Mii Plaza. Het gaat om 39 tracks met in totaal een afspeelduur van zo’n 1 uur en 23 minuten. Je kunt luisteren naar onder andere de boot up theme, the memorable main theme, the ‘Salesbunny’ song en nog veel meer. Van deze muziek zijn 33 tracks (goed voor 1 uur en 19 minuten) beschikbaar om extended te luisteren.

Met StreetPass Mii Plaza is de eerste 3DS titel toegevoegd aan Nintendo Music. Hiermee ontbreekt alleen de Wii U nog met een eigen game soundtrack, al is daar niet veel meer van mogelijk na alle ports. Wat wel jammer is, is dat deze playlist niet de verschillende DLC titels van Mii Plaza heeft. Eerdere game toevoegingen zoals Scarlet & Violet had wel de muziek van de DLC.

Beluister hier de nummers van StreetPass Mii Plaza, deze link werkt alleen op apparaten met de applicatie. Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online Abonnement of Nintendo Switch Online + uitbreidingspas abonnement.

