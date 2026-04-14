Soundtrack Animal Crossing (GameCube) toegevoegd aan Nintendo Music

Deze dinsdag is het de beurt aan een golden oldie voor Nintendo’s muziekdienst. Na een aantal weken toevoegingen aan bestaande speellijsten, is er vandaag weer een geheel nieuwe soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music. Het gaat om de muziek van de originele Animal Crossing, die in Europa in 2004 voor de Nintendo GameCube verscheen.

Er zijn flink wat nummers toegevoegd, in totaal namelijk 158. Dat betekent dat je meer dan 5 uur kunt genieten van de muziek van de hand van Kazumi Totaka. Deze Japanse componist en stemacteur is verantwoordelijk voor veel van de herkenbare muziek in Nintendo-spellen. Hij staat erom bekend dat hij in bijna elk Nintendo-titel waaraan hij meewerkt een kort herhalend melodietje verwerkt. Dit deuntje van 19 noten – met inmiddels de naam Totaka’s Song – is ook in Animal Crossing te vinden. Wie weet herken jij het wel als je de soundtrack gaat beluisteren.

Je vindt de volledige playlist van Animal Crossing hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig.

