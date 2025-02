Antipaint verschijnt volgende week voor de Nintendo Switch

Begin januari schreven we dat de unieke roguelike shooter Antipaint ook naar de Nintendo Switch gaat komen. En inmiddels is de game opgepopt in de Nintendo eShop. Daaruit kunnen we opmaken dat de game vanaf 27 februari 2025 digitaal te verkrijgen is voor €7,79. Mocht je nog geen idee hebben waar deze game over gaat? Lees dan verder en bekijk de nieuwe trailer onderaan dit bericht.

Antipaint kwam in maart 2024 uit voor de pc. Nu is het de beurt aan de Nintendo Switch. Jouw opdracht is om de beste kunstenaar ter wereld te worden. Je canvas is het slagveld en jouw verf is de vijand. Met je verfkwast als wapen is het aan jou om in hoog tempo een nieuw meesterwerk af te leveren. Elk level dat je afrondt voegt een nieuw doek toe aan je collectie. Kleurrijke actie gegarandeerd dus!

Komt Antipaint op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!