Nintendo gaat stoppen met Gouden Punten van My Nintendo

Nadat Club Nintendo verdween kwam na een tijd het systeem van My Nintendo ervoor in de plaats. Bij My Nintendo kun je op twee manieren punten verdienen. Platinum Punten door middel van games spelen voor kleine beloningen en Gouden Punten om korting te krijgen. Deze Gouden Punten krijg je door het registreren van fysieke games of kopen van digitale games. Nu heeft Nintendo aangekondigd te stoppen met de Gouden Punten.

Nintendo gaat op 24 maart met dit gedeelte van het programma stoppen. Vanaf die dag zullen nieuwe aankopen geen punten meer opleveren. Echter stoppen de punten nog niet helemaal. Wanneer je een pre-order voor die datum maakt, zal de game nog steeds punten geven ookal komt die na de 24ste uit. Ook fysieke games kunnen nog geregistreerd worden. Hiervoor geldt wel dat de game voor de 24ste verschenen moet zijn (volgens de eShop) en blijft de oude regel van maximaal 2 jaar na release geldig.

Het gebruiken van de Gouden Punten kan tot en met het einde van hun verloopdatum. Dit blijft de standaard 12 maanden vanaf het punt van verkrijgen.

Het is opvallend dat Nintendo dit een week voor de Switch 2 Direct stopzet. Of er een nieuw programma in de plaats gaat komen voor de Gouden Punten is onbekend.

Het FAQ over het stoppen kun je hier terugvinden.